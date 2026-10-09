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Cea mai grea insectă din lume a fost salvată de la dispariție. Cântărește mai mult decât un șoarece și poate ajunge cât palma

Aflată cândva în pragul dispariției, cea mai grea insectă din lume a fost salvată într-un mod spectaculos, datorită unui program de reproducere extraordinar.

Autor: Sorina Văleanu
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 06:29 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 06:41
Cea mai grea insectă din lume a fost salvată de la dispariție. Este mai grea decât un șoarece și poate ajunge cât palma | Shutterstok
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„La începutul programului, această specie era pe cale de dispariție. Acum nu mai este considerată astfel. Populația sa este în creștere!”, a declarat dr. Chris Green, cercetător onorific asociat la Departamentul pentru Conservare din Noua Zeelandă, pentru RNZ, potrivit nypost.com.

El este coautorul unui raport publicat în New Zealand Journal of Zoology, care descrie metoda de conservare ce a determinat eliberarea în natură a peste 11.000 de exemplare ale acestor insecte uriașe.

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Cea mai grea insectă din lume a fost salvată de la dispariție

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Cunoscută și sub numele de weta uriașă de pe insula Little Barrier, această insectă care seamănă cu un greier poate cântări până la 35 de grame, mai mult decât un șoarece. O femelă gestantă a atins chiar greutatea record de 71 de grame.

„O femelă adultă ar încăpea perfect în palma ta”, a declarat Green, potrivit nypost.com.

Aceste insecte gigantice, înrudite cu greierii și lăcustele, pot ajunge la o lungime de aproximativ zece centimetri și pot avea o dimensiune maximă a picioarelor de 20 de centimetri.

În trecut, aceste insecte viețuiau pe întreaga Insulă de Nord a Noii Zeelande, însă au fost aproape exterminate de coloniști, care au defrișat pădurile și au adus pisici și șobolani în zonă. La fel ca alte creaturi fascinante incapabile să zboare, aceste insecte impresionante erau lipsite de apărare în fața prădătorilor. Până în anii 1990, dispăruseră de pe continentul Noii Zeelande, singura populație sălbatică rămasă fiind cea de pe insula Hauturu, cunoscută și sub numele de Little Barrier, conform sursei citate.

Pentru a le salva de la dispariție, specialiștii de la Butterfly Creek și de la Grădina Zoologică din Auckland au recurs la tehnici de creștere inovatoare, printre care hrănirea cu frunze proaspete, hrană proteică sub formă de fulgi pentru pești și resturi vegetale de pe solul pădurii, potrivit publicației The Guardian, menționată de nypost.com.

În plus, cercetătorii au reușit să crească un număr imens de exemplare ținând insectele în cuști comune din plasă. Când ele au devenit suficient de mari pentru a se descurca singure, specialiștii au început să le elibereze în natură, mai notează sursa citată.

Din 2010, 11.214 exemplare de wetapunga au fost eliberate pe insule fără prădători și în două sanctuare împrejmuite de pe continentul Noii Zeelande. Aceste viețuitoare, considerate adevărate vedete ale lumii insectelor, au început să formeze populații stabile, care s-au perpetuat de-a lungul mai multor generații.

În timpul unei monitorizări a noului lor habitat, cercetătorii au raportat că au găsit, în medie, 28,5 insecte, într-o oră de căutare, comparativ cu doar 1,4 exemplare pe insula Little Barrier.

Programul a avut un succes răsunător, astfel că, în 2022, specia a trecut din categoria „Pe cale de dispariție” în categoria „Amenințată, în creștere la nivel național”. Așadar, aceste insecte uriașe se bucură acum de o revenire spectaculoasă, potrivit nypost.com.

„Viitorul speciei wetapunga arată promițător”, a mai afirmat dr. Green, care speră ca aceeași strategie să poată fi aplicată cu succes și altor specii amenințate.

„Documentând această poveste extraordinară de succes în domeniul conservării, putem împărtăși informații valoroase despre creșterea și îngrijirea acestor insecte, metodele de eliberare în natură și capacitatea populațiilor de a supraviețui pe termen lung”, a declarat el, adăugând: „Există multe alte specii aflate în pericol de dispariție, care ar putea beneficia de programe similare, precum gărgărița cu protuberanțe din Canterbury (Hadramphus tuberculatus) și mai multe specii native de rădașcă”, mai relatează sursa citată mai sus.

Cea mai grea insectă din lume a fost salvată de la dispariție. Este mai grea decât un șoarece și poate ajunge cât palma

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