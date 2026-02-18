Privește atent imaginea de mai jos și încearcă să descoperi unde se află fluturele, de fapt.

În timpul unei plimbări prin natură, un bărbat a observat că ceva se mișcă printre frunze. Nu mică i-a fost surpriza atunci când s-a uitat mai atent și a realizat faptul că a fost „păcălit” de o iluzie optică. Practic, un fluture a reușit să se camufleze perfect printre frunzele uscate. Încântat de ceea ce a văzut, omul a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a fotografiat totul, iar poza publicată ulterior pe un site a făcut senzație. Tu crezi că poți găsi fluturele din imagine? Ai doar 10 secunde la dispoziție ca să o găsești și să demonstrezi astfel că ai o privire extrem de ageră.

Iluzie optică virală! Privește atent fotografie și găsește fluturele în cel mult 10 secunde. Unde se află insecta, de fapt

Testele de inteligență și iluziile optice sunt adevărate instrumente prin care psihologii și terapeuții nu doar că pot desluși modul de gândire al unei persoane, dar pot și îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive ale unei persoane.

Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare din poza de mai jos.

Bărbatul a decis să profite de frumuseșea oferită de peisajele de toamnă și a ieșit la o plimbare, dar la un moment dat a observat că ceva se mișcă la picioarele sale, printre frunze. După câteva secunde, după ce s-a uitat cu multă băgare de seamă, acesta a realizat faptul că se uită, de fapt, la un fluture perfect camuflat prin covorul de frunze uscate.

Dacă te simți norocos sau crezi că ai o privire extrem de ageră atunci privește cu multă băgare de seamă imaginea de mai jos și încearcă să descoperi unde se află insecta, de fapt.

Provocarea poate părea simplă la prima vedere, dar apoi te vei convinge că nu e chiar așa. Trebuie să te uiți cu multă băgare de seamă la fotografia de mai jos și să încerci să îți dai seama unde s-a ascuns fluturele, de fapt. Doar cei care sunt experți reușesc să descopere răspunsul corect. Dacă ți-ai pierdut răbdarea, atunci descoperă AICI răspunsul corect.