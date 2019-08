Cea mai importantă sărbătoare comunistă, 23 august, între nostalgie și tristă amintire

Ziua de 23 august a rămas în amintirea românilor drept cea mai importantă sărbătoare comunistă, când se organizau ample defilări şi activităţi în cinstea lui Nicolae Ceausescu. Înainte de 1989, pe 23 august era ziua noastră naţională. Românii de toate vârstele erau obligaţi să participe la demonstraţiile care se organizau.

În aşa-zisă Epocă de Aur, pe 23 august era zi de mare sărbătoare. Comuniștii organizau parade grandioase, cu mii de elevi, sportivi, muncitori și militari. De la ceremonii nu lipsea Nicolae Ceauşescu.

Lavinia Dumitraşcu, istoric: Erau mari demonstratii in care copiii erau adusi, se faceau repetiţii şi ne chemau in fiecare an cu corzi, obligatorie prezenta, era putin cam obligatorie.

În judeţul Constanţa există o localitate care se numeşte 23 august. A primit numele dupa venirea comuniştilor la putere.

Şi aici oamenii mergeau la defilări, iar unii chiar îşi aduc aminte cu plăcere de acele momente. Chiar dacă recunosc că, dacă lipseai trebuia să suporţi consecinţele.

Felicia Osloban, învăţătoare: Eu aveam candva voce si cantam, era mai mult placere decat obligatie, pentru mine e o sarbatoarea mai mare decat inainte s-a nascut inainte de revolutie pe 23 august. Nu am ce sa reprosez acelor vremuri.

Un bărbat care s-a născut şi a trăit în comuna 23 august este atât de legat de acest loc, încât numărul de înmatriculare al maşinii sale e la fel cu cel comunei.

Înainte de Revoluţie, comuna era săracă. Acum, lucrurile s-au schimbat.

Danuţ Truşcă, viceprimarul comunei 23 August: Acum am refacut totul. Iluminat public nu era acum avem, şcolile erau invechite, cum erau pe perioada comunista, sperăm că modul de viaţă s-a îmbunătăţit.

Astăzi, în localitatea 23 August, ziua de 23 august este una obişnuită. Nu se mai organizează evenimente care să amintească de momentul istoric.