Cei mai bâtrâni oameni din America au murit la diferență de câteva zile unul de celălalt! Au trăit peste 110 ani și au lăsat moștenire înțelepciunea lor

CP Crawford s-a născut în 1907 în Mississippi, și a trăit până la vârsta puternică de 112 ani, iar Alelia Murphy, la o vârstă incredibilă de 114 ani, a fost cea mai în vârstă persoană din țară.

În urma morții lor, ru

dele acestor oameni plătesc tributuri și împărtășesc secretele vieții lungi și fericite, pe rețelele sociale. Fiul lui CP, Shawn Doston, a anunțat moartea tatălui său pe Facebook, scriind un tribut emoționant în care l-a numit „unul dintre cei mai mari bărbați pe care Dumnezeu i-a pus pe acest Pământ”.

We are having a great day at the ballpark with 112-year-old @whitesox fan CP Crawford! Happy birthday, CP! pic.twitter.com/vz1WRl51lZ