Povestea lui Marinel, cățelul care a fost returnat la adăpost, la 5 ani de la adopție. Micuțul și-a găsit o nouă stăpână

Un cățel din Prahova a fost returnat la adăpostul de unde a fost luat în urmă cu 5 ani. Povestea lui Mariel i-a înduioșat pe cei care au privit o imagine cu privirea lui tristă. Micuțul debusolat a fost acum adoptat din nou.

Povestea unui cățel pe nume Marinel a înduioșat Internetul. Câiele de talie mică a fost adoptat acum 5 ani de la Asociația Arca lui Norocel din Câmpina, iar recent a fost returnat. Cei de la Asociație au mărturisit că nu se așteptau ca un câine să mai fie adus înapoi la adăpost după atâția ani de la adopție. Motivul declarat de foștii stăpâni ai lui Marinel a fost că micuțul le fugărea găinile.

Marinel a fost adus la adăpost după 5 ani de la adopție, pentru că fugărea găini

"Noi l-am salvat în urmă cu cinci ani din Plopeni, urmau să îl ridice hingherii de acolo. A ajuns la noi pentru o relativ scurtă perioadă, ulterior fiind adoptat la Cornu de o familie care după cinci ani au decis că locul lui Marinel nu mai este la ei fiindcă le fugărea găinile. Fără nicio urmă de regret, ni le-au returnat", spune reprezentantul asociaţiei care l-a salvat pe Marinel, potrivit observatornews.ro.

Fosta stăpână a lui Marinel a făcut și ea o mică declarație:

„Am suferit când ne-am despărțit de el, dar problema este că de vreo jumătate de an a început să tot mănânce. L-am iertat, l-am iertat, am zis că poate, poate, dar nu am avut ce face", spune femeia care l-a abandonat.

„Este primul căţel care se întoarce la noi după atat de mulţi ani. E foarte trist. E lătrat de ceilalţi câini fiindcă nu îl cunosc şi nu îşi găseşte locul aici. Are privirea pierdută şi nu înţelege ce se întâmplă cu el şi de ce e aici", spune reprezentantul asociaţiei care l-a salvat pe Marinel.

Doamna Doina l-a adoptat pe Marinel

Din fericire, Marinel n-a petrecut mult timp în adăpost pentru că a fost adoptat din nou. Doina, o femeie căreia i-a murit câinele din cauza unei petarde, a decis să-l ia la ea acasă pe cățelul a cărui tristețe i se citea în priviri.

„Am avut unul şi a murit acum, cu petardele, cred că l-a omorât cineva şi seamană leit cu ăla, şi de aia mi-a plăcut maro. aşa. Te-au bătut ăia cu găinile? Lasă, că aici nu ai găini", spune Doina Pop, femeia care l-a adoptat.

În noua casă, Marinel mai are patru fraţi, toţi abandonaţi şi salvaţi ulterior.

