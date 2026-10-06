Cel mai verde oraș din Europa. Cele 8 finaliste pentru 2028 au fost anunțate și 3 se află doar în Spania

Cel mai verde oraș din Europa pentru 2028 va fi anunțat în curând, după ce au fost desemnate 8 finaliste, 3 dintre care se află în Spania.

Cel mai verde oraș din Europa trebuie să îndeplinească mai multe criterii importante | Shutterstock

Pe 8 octombrie, Comisia Europeană va desemna cel mai verde oraș din Uniunea Europeană, după ce mai multe locații au depus eforturi semnificative.

Pentru o șansă la unul dintre cele mai râvnite titluri ecologice din UE, orașele trebuie să depună eforturi pentru a reduce emisiile și reda spațiul naturii, scrie Euronews.

Orașele finaliste au fost evaluate cu ajutorul a 7 criterii importante.

Printre acestea se numără adaptarea la schimbările climatice și gestionarea deșeurilor, dar și ritmul în care își reduc amprenta de carbon.

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Cel mai verde oraș din Europa

Premiile anuale European Green Capital și Green Leaf, acordate de Comisia Europeană, recompensează comunitățile care obțin rezultate concrete în protecția mediului, ceea ce include în același timp și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii lor.

În luna iunie, un juriu independent a selectat cele 8 orașe finaliste dintr-un total de 27 de candidate eligibile. Evaluarea a fost riguroasă și analizat elemente precum calitatea aerului și a apei, biodiversitate și strategiile de reducere a emisiilor.

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Câștigătorii vor fi anunțați pe 8 octombrie la Guimaraes, în Portugalia, orașul desemnat Capitală Verde pentru 2026, scrie The Portugal News.

Titlurile sunt acordate cu mai bine de un an în avans, ceea ce oferă administrațiilor locale timpul necesar pentru a pregăti proiectele, evenimentele și programele publice destinate anului în care vor purta această distincție.

5 orașe concurează pentru titlul principal, European Green Capital. Acestea sunt Aalborg (Danemarca), Bielsko-Biała (Polonia), Košice (Slovacia), Porto (Portugalia) și Zaragoza (Spania).

Alte 3 localități mai mici, Benidorm și Chiclana de la Frontera (Spania), alături de Estarreja (Portugalia), au ajuns pe lista scurtă pentru premiul Green Leaf, dedicat orașelor cu o populație mai redusă.

Cum e ales cel mai verde oraș din Europa

Comisia Europeană a creat premiul Green Capital tocmai pentru a scoate în evidență orașele care fac progrese vizibile în rezolvarea problemelor de mediu.

Marele premiu e destinat municipiilor cu peste 100.000 de locuitori, în timp ce orașele mai mici, cu o populație între 20.000 și 100.000 de locuitori, intră în competiția pentru titlul Green Leaf.

Comisia de experți a analizat 7 categorii: cât de curate sunt aerul și a ape, protejarea naturii și a spațiilor verzi, gestionarea deșeurilor și a zgomotului, viteza de reducere a emisiilor și nivelul de pregătire în fața riscurilor climatice, cum ar fi canicula extremă sau inundațiile.

Fiecare finalist are punctele sale forte. Zaragoza s-a remarcat prin biodiversitate și extinderea zonelor verzi. Orașul lucrează la interconectarea parcurilor, a malurilor de râu și a zonelor umede.

Porto a impresionat prin gestionarea resurselor de apă și prin măsurile de adaptare la un climat tot mai cald.

Benidorm, o stațiune turistică aglomerată, a a extins suprafața grădinilor publice, de la 350.000 mp în 2012 la peste 1.5 milioane mp. Astfel, 92% dintre locuitori au acum un spațiu verde la mai puțin de 300 de metri de casă.

Ce valoare are premiul Green Capital

Câștigătorul titlului Green Capital va primi un premiu de 600.000 de euro pentru punerea în aplicare a planurilor de mediu, în timp ce laureații categoriei Green Leaf vor beneficia de câte 200.000 de euro pentru proiecte verzi și acțiuni comunitare.

Schimbările premiate de UE reflectă o transformare profundă la nivelul întregului continent. Pe măsură ce vremea devine tot mai imprevizibilă, sunt necesare măsuri urgente.

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În Barcelona, de exemplu, traficul de tranzit a fost eliminat de pe numeroase străzi, acestea fiind transformate în parcuri și pietonale.

În Breda, Olanda, implicarea comunității a schimbat complet fața orașului. Dalele din beton au fost înlocuite sistematic cu gazon, flori și copaci, iar acoperișurile verzi au devenit normale pentru case și școli. Astfel, 60% din suprafața orașului e astăzi spațiu verde, efort care a adus orașului Breda titlul de National Park City din UE, în 2025.