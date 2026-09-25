România, pe primul loc în Europa la un capitol important. 94.3% dintre români trăiesc în locuințe proprietate personală

România e pe primul loc în Europa la un capitol important și o excepție de la regulă în rândul țărilor dezvoltate.

România ocupă primul loc și în alt clasament la nivel european, care ar putea explica tendința | Shutterstock

Potrivit celor mai recente date, România ocupă primul loc la nivel european privind procentul populației care locuiește într-o locuință aflată în proprietate personală sau a familiei.

Pentru 2024, 94% din români trăiesc în astfel de locuințe, potrivit Eurostat.

În clasamentul UE, România e urmată de Slovacia, cu 93% și Ungaria, cu 93%. Croația e și ea în top, cu un procent de 91%.

Dar aceste țări se află în afara mediei la nivel european, unde lucrurile arată diferit.

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România, pe primul loc în Europa la un capitol important

În 2024, la nivel european, 68.4% din populație locuia în proprietăți personale sau ale familie. 31.6% locuia în chirie.

În unele țări, chiriașii sunt majoritari, precum în Germania, unde 53% din populație stă în chirie. Austria și Danemarca înregistrează o situație similară, cu 46%, respectiv 39% din populație în chirie.

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Datele indică și o schimbare la nivel european. În 2023, 69% din europeni locuiau în proprietăți personale, pe când procentul a scăzut la 68% în 2024.

Chiar dacă România ocupă prima poziție de trai în locuință proprie, e și în fruntea clasamentului pentru rata de supraaglomerare a locuințelor. În 2024, 40.7% dintre români locuiau în proprietăți supraaglomerate, față de media europeană de 16.9%.

În acest top, pe locul 2 se află Letonia (39.3% din populație stă în gospodării supraaglomerate), urmată de Bulgaria (33.8%), Polonia (33.7%) și Croația (31.7%). La polul opus se află Cipru (2.4%), Malta (4.4%) și Olanda (4.6%).

Acest factor explică parțial de ce România se află pe primul loc în Europa la nivel de populație care locuiește într-un imobil aflat în proprietate personală.

România se află la coada clasamentului privind spațiul disponibil, alături de Slovacia. Ambele țări au înregistrat în 2024, în medie, 1.1 camere pentru fiecare persoană. Media la nivel european e de 1.7 camere pentru fiecare persoană.

Din ce în ce mai mulți europeni locuiesc cu chirie

La nivel european, din ce în ce mai mulți cetățeni, mai ales tineri, optează să stea cu chirie. Dar această tendință e influențată de mai mulți factori, potrivit datelor Parlamentului European.

Chiar dacă, pentru mult timp, cumpărarea unei locuințe a fost considerată un reper important în viața unui adult care avea un venit stabil. Însă creșterea prețurilor locuințelor și energiei, instabilitatea locurilor de muncă și libertatea tot mai mare de a locui și munci în diferite țări schimbă treptat această perspectivă, scrie Euronews.

Între 2015 și 2024, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au crescut, în medie, cu 53%. Cele mai mari majorări au fost înregistrate în Ungaria (+209.5%), Lituania (+135%) și Portugalia (+124.4%).

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Și chiriile au devenit mai scumpe în UE. Între 2010 și primul trimestru al anului 2025, prețurile chiriilor au crescut, în medie, cu 27.8%. Majorări au fost înregistrate în toate țările UE, cu excepția Greciei, unde chiriile au scăzut cu 11%. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Estonia (+220%), Lituania (+184%), Ungaria (+124%) și Irlanda (+115%).

Pentru cei care vor să cumpere o locuință, avansul reprezintă o altă problemă majoră. Potrivit datelor, europenii au nevoie, în medie, de 7.3 ani pentru a economisi banii necesari avansului. În țări precum Germania, perioada poate ajunge la aproximativ un deceniu.

Conform raportului, 26% dintre europeni au primit un cadou în bani pentru a-și cumpăra prima locuință. Ponderea e mai mare în Grecia, unde ajunge la 38%, și în Lituania, cu 36%.

La polul opus se află Finlanda și Olanda, unde doar 12% dintre cei care și-au cumpărat prima locuință au beneficiat de un astfel de ajutor financiar.

În Spania, Italia, Franța, Germania și Marea Britanie, dependența de sprijinul financiar al familiei e mai apropiată de media europeană, cu procente între 20% și 26%.