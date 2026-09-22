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Cele mai frumoase destinații din Europa unde este încă vreme bună în octombrie

Dacă ți-ai plănuit vacanța în luna octombrie, vezi care sunt acele destinații din Europa unde te poți bucura încă de vreme frumoasă și peisaje de vis.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 10:57 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 14:00
Cele mai frumoase destinații din Europa unde este încă vreme bună în octombrie | Shutterstock
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Potrivit site-urile de specialitate, acestea sunt locațiile din Europa unde te poți bucura de vreme însorită, plajă și soare în luna octombrie.

Cele mai frumoase destinații din Europa unde este încă vreme bună în octombrie

Octombrie este una dintre cele mai potrivite luni pentru o vacanță în Europa. Temperaturile scad în multe dintre țările continentului, însă există destinații în care vara pare să continue. De la plajele însorite ale Insulelor Canare până la peisajele spectaculoase din Madeira, turiștii care vor să se bucure de soare, mare și plimbări în aer liber au la dispoziție numeroase variante.

Un mare avantaj al vacanțelor în octombrie este și faptul că sezonul turistic de vârf s-a încheiat. Astfel, multe destinații sunt mai liniștite, iar vizitatorii se pot bucura de obiectivele turistice și de plaje fără aglomerația specifică lunilor de vară.

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Insulele Canare, o alegere excelentă pentru o vacanță la soare

Tenerife, Gran Canaria și Lanzarote se numără printre destinațiile europene unde temperaturile rămân ridicate în octombrie. În timpul zilei, valorile termice pot ajunge la 24-28 de grade Celsius, iar apa mării poate avea în jur de 24 de grade.

Pe lângă plajele spectaculoase, turiștii pot descoperi peisaje vulcanice impresionante și pot face drumeții în zona vulcanului Teide. Insulele Canare sunt potrivite atât pentru cei care își doresc câteva zile de relaxare, cât și pentru iubitorii de natură și aventură.

Cipru, printre cele mai calde destinații europene

Cipru este o altă variantă pentru cei care vor să prelungească vara. Temperaturile din octombrie se pot situa între 24 și 28 de grade Celsius, iar apa mării poate ajunge la 24-26 de grade.

Paphos, Ayia Napa și celelalte stațiuni de pe insulă pot fi explorate într-o atmosferă mai liniștită decât în plin sezon estival. Temperaturile sunt potrivite atât pentru plajă și înot, cât și pentru plimbări și vizitarea obiectivelor turistice, arată smartliving.ro.

Creta, Grecia, pentru ultimele zile de vară

Creta rămâne o destinație atractivă și în luna octombrie. Temperaturile pot ajunge la 23-26 de grade Celsius, iar apa mării are în jur de 23 de grade.

Sudul insulei este cunoscut pentru temperaturile sale plăcute, iar turiștii pot vizita locuri spectaculoase precum laguna Balos sau Palatul Knossos. În primele săptămâni ale lunii, vremea poate fi suficient de caldă pentru o baie în mare.

Sicilia, combinația dintre mare, gastronomie și istorie

În Sicilia, temperaturile din octombrie se mențin în jurul valorilor de 22-25 de grade Celsius, iar apa mării poate avea aproximativ 22 de grade.

Taormina și Catania sunt două dintre locurile care merită descoperite, mai ales de cei care vor să combine relaxarea cu experiențele culturale. Bucătăria siciliană, orașele istorice și peisajele mediteraneene completează atmosfera unei vacanțe de toamnă.

Madeira, paradisul verde al Portugaliei

Madeira este o alegere potrivită pentru cei care preferă natura și drumețiile. Temperaturile se mențin în jurul valorilor de 23-25 de grade Celsius, iar apa mării poate ajunge la aproximativ 23 de grade, arată site-ul www.unde-si-cand.net.

Cunoscută drept „insula eternei primăveri”, Madeira impresionează prin peisajele sale verzi, traseele de-a lungul levadelor și priveliștile spectaculoase asupra Oceanului Atlantic.

Fie că alegi o vacanță la plajă, o escapadă culturală sau câteva zile dedicate drumețiilor, octombrie oferă numeroase oportunități pentru a descoperi Europa într-o perioadă mai liniștită și cu temperaturi încă plăcute în sudul continentului.

Care este cea mai ieftină insulă

Dintre cele mai populare insule din Canare, Tenerife oferă adesea un raport foarte bun între preț, cazare și facilitățile disponibile. Unul dintre principalele avantaje este numărul mare de hoteluri, apartamente și variante de cazare, dar și conexiunile aeriene numeroase. Concurența dintre unitățile de cazare poate duce la apariția unor oferte avantajoase, în special în perioadele în care cererea este mai redusă.

Tenerife este, în același timp, o insulă potrivită pentru tipuri diferite de turiști. Cei care preferă stațiunile aglomerate, restaurantele și numeroasele activități pot alege zonele turistice cunoscute, în timp ce călătorii care își doresc mai multă liniște pot găsi localități mai mici, unde și prețurile pot fi mai accesibile, arată traveltalks.esky.

Gran Canaria poate fi, în unele perioade, ceva mai scumpă decât Tenerife, însă oferă o varietate impresionantă de experiențe. Insula combină plajele, infrastructura turistică bine dezvoltată și un climat plăcut, inclusiv în lunile de iarnă. Zonele din sud sunt printre cele mai căutate, datorită temperaturilor mai ridicate și numărului mai redus de zile ploioase.

Gran Canaria poate fi o alegere practică pentru turiștii care nu vor să închirieze o mașină. Transportul și infrastructura turistică permit explorarea mai ușoară a principalelor zone, iar cei care preferă să petreacă cea mai mare parte a vacanței într-o singură stațiune au la dispoziție numeroase variante.

Fuerteventura este o alternativă pentru cei care caută mai multă liniște, plaje întinse și peisaje naturale. Insula este mai puțin urbanizată și are un aspect mai sălbatic, fiind apreciată în special de iubitorii de sporturi nautice și de surfing.

În ceea ce privește bugetul, Fuerteventura poate oferi, la rândul său, variante accesibile de cazare. Totuși, pentru cei care vor să descopere cât mai multe dintre locurile spectaculoase ale insulei, închirierea unei mașini poate fi o soluție utilă. Fără mașină, deplasarea între anumite zone poate fi mai dificilă.

Alegerea depinde în mare măsură de stilul de vacanță dorit: Tenerife pentru varietate și oferte numeroase, Gran Canaria pentru infrastructură și diversitate, iar Fuerteventura pentru plaje, natură și un ritm mai relaxat.

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