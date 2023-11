Celebra actriță care și-a clonat câinele de două ori. Câți bani ar fi scos din buzunar pentru o replică a animalului de companie

Barbra Streisand a dezvăluit că şi-a clonat de două ori câinele preferat, pe Samantha, care murise la vârsta de 14 ani.

Potrivit BBC, odată cu anul 1996, când oaia Dolly a fost clonată, devenind primul mamifer clonat dintr-o celulă adultă, ideea că animalele pot fi păstrate pentru tot restul vieții a ajuns și la urechea oamenilor.

Iar pentru actrița Barbra Streisand banii nu au avut nicio valoare în momentul în care a decis să își cloneze cățelușa mult iubită care murise în anul 2017.

În cadrul unui interviu acordat în anul 2018 pentru Variety și citat de sursa menționată mai sus, artista dezvăluia că cei doi pui de câine pe care îi are, Miss Violet şi Miss Scarlett, sunt clone ale câinelui ei preferat, Samantha, din rasa Coton du Tulear.

„Au personalități diferite. Aștept să îmbătrânească ca să pot vedea dacă au ochii ei căprui, dar și personalitatea sa.”, spunea Barbra Streisand la acea vreme.

Înainte ca Samantha să moară, Barbra Streisand i-a prelevat celule din cavitatea bucală şi din stomac, potrivit bbc.com. Ulterior, actrița le-a folosit pentru a crea două clone, pe care le-a botezat Violet și Scarlett.

Iar pentru a-și clona animalul de companie, Barbra Streisand ar fi scos din buzunar suma de 100.000 de dolari, fiecare replică valorând 50.000 de dolari, potrivit Fanatik.

După ce au sosit clonele cățelușei Samantha, Barbra Streisand a decis să le îmbrace în roșu și violet pentru a le deosebi, de unde și numele pe care l-au primit. Iar imaginile cu Scarlett și Violet apar frecvent pe contul personal de Instagram al actriței.

Ce spun specialiștii, în schimb

Cu toate acestea, decizia actriței de a-și clona câinele a fost extrem de criticată de organizația PETA, care susține că acest obicei nu face decât să sporească și mai tare criza în care se află animalele.

„Cu toții ne dorim ca animalele noastre să trăiască pentru totdeauna, dar clonarea nu este o soluție. În schimb, creează un câine nou și diferit, care are doar caracteristicile fizice ale originalului. Având în vedere că milioane de câini trăiesc în adăposturi sau sfârșesc în moduri terifiante atunci când sunt abandonați, clonarea nu face decât să crească criza populației animale. Mai mult, clonarea are o rată mare de eșec, astfel că mulți câini sunt închiși și chinuiți pentru fiecare recoltare de celule. Nu este corect pentru ei, în ciuda celor mai bune intenții ale noastre. Înțelegem durerea prin care trece Barbra Streisand, dar sperăm că am convins-o să nu mai cloneze și alte animalele.”, a transmis asociația PETA, potrivit dcnews.ro.

