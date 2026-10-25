Cinci semne că un coleg încearcă să te saboteze la serviciu. Comportamentele pe care nu ar trebui să le ignori

Experții au dezvăluit cinci semne că un coleg de muncă încearcă să te saboteze la birou și ce motive ar putea sta în spatele acestui comportament.

Există câteva indicii clare că un coleg încearcă să te saboteze la locul de muncă | Shutterstock

Sabotajul la locul de muncă are loc atunci când cineva încearcă în mod intenționat să afecteze munca sau reputația unui coleg și e o problemă importantă.

Acest comportament îngrijorător poate avea multe forme, de la perturbarea proiectelor și răspândirea de informații false, până la provocarea intenționată a unor greșeli, scrie Business Insider.

Când se întâmplă acest lucru, se creează o atmosferă plină de neîncredere și stres. care transformă mediul de lucru într-unul toxic.

Sabotajul nu e întotdeauna ușor de identificat, mai ales dacă are loc pe ascuns.

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Cinci semne că un coleg încearcă să te saboteze la serviciu

Dacă bănuiești că un coleg încearcă să te saboteze la serviciu, e indicat să fii atent la mai multe indicii. Printre cele mai comune forme ale acestui comportament îngrijorător se numără excluderea unei persoane din ședințe sau de la luarea deciziilor, răspândirea de minciuni sau zvonuri despre un coleg, ascunderea sau reținerea unor informații importante, crearea intenționată de întârzieri sau erori, scrie Work Smart Live Smart.

Își asumă meritele pentru ideile sau proiectele tale

Propui o idee bună la o cafea sau într-o discuție informală, iar câteva zile mai târziu o auzi prezentată de colegul tău ca fiind a lui. Cineva care vrea să saboteze la locul de muncă va încerca mereu să își construiască succesul pe munca și creativitatea altora.

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Când cineva îți preia ideile fără să îți recunoască faptul că ai contribuit sau își însușește rezultatele unui proiect la care ai muncit din greu, nu e vorba despre o simplă coincidență. Ci despre o tactică deliberată de a-și asuma meritele pentru munca ta.

Omite în mod repetat să îți transmită informații necesare

Acesta e un mod mai subtil de sabotaj, pentru că vina poate fi dată ușor pe memorie. Dar dacă se tot repetă, nu ai de-a face cu cineva care pur și simplu uită informații importante.

Dacă observi că afli ultimul despre modificări importante, nu ești inclus în e-mailuri sau primești datele pentru un proiect chiar înainte de termenul limită, atunci e bine să începi să îți pui întrebări despre intențiile colegului respectiv.

Îți subminează credibilitatea în ședințe

În cadrul întâlnirilor oficiale, acest tip de coleg va căuta orice ocazie pentru a te întrerupe, a-ți pune la îndoială argumentele sau a-ți minimiza propunerile cu intervenții ironice sau sceptice.

Scopul acestei strategii e de a-ți zdruncina încrederea în tine și de a crea impresia în fața șefilor că nu ești suficient de stăpân pe subiect sau că ideile tale nu au valoare reală. O astfel de strategie poate fi combătută direct, chiar în cadrul ședinței, dar poate fi mai dificil pentru persoanele care nu sunt obișnuite cu discuții mai tensionate.

Dă vina pe tine pentru greșeli pe care nu le-ai făcut

Atunci când apare o problemă în echipă sau un proiect întâmpină întârzieri, un coleg care încearcă să te saboteze va spune că e vina ta.

Va găsi rapid o modalitate de a răsuci faptele astfel încât el să scape fără probleme și repercusiunile să ajungă la tine. Fie că distorsionează adevărul, fie că profită de lipsa ta de la o discuție, el va încerca să arunce vina în altă parte.

Îți critică munca în fața altora, fără argumente concrete

Dacă auzi adesea comentarii negative la adresa ta, făcute pe la spate sau în fața întregului departament, e un semn că cineva încearcă să te saboteze.

În loc să îți ofere feedback într-o discuție privată, un astfel de coleg va prefera să îți critice munca în public, fără a aduce dovezi sau soluții.

De ce își sabotează unele persoane colegii de la muncă

Înțelegerea motivelor din spatele sabotajului te poate ajuta să îl oprești. Deși decizia poate fi influențată de mai mulți factori, există câteva motive destul de comune, potrivit Better Up.

În primul rând, unii oameni vor putere și să pară mai buni decât sunt. Dar pentru că nu au abilitățile necesare, încearcă să îi pună pe ceilalți într-o lumină proastă, ca să pară ei mai buni.

Unii dintre ei pot recurge la sabotaj atunci când simt că postul lor e în pericol. Așa că preferă să saboteze, în loc să muncească mai mult, pentru ca altcineva să fie concediat.

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Unele persoane sunt invidioase sau ranchiunoase. Dacă a existat un conflict în trecut, ar putea fi modul lor de a se răzbuna. Sau dacă observă că altcineva are mai mult succes, vor încerca să saboteze.

Mulți dintre ei cred că nu vor fi prinși pentru astfel de strategii, mai ales în companiile în care nu există reguli clare.

Ce să faci dacă un coleg te sabotează

Un astfel de comportament trebuie oprit și experții recomandă mai mulți pași. În primul rând, trebuie să strângi dovezi clare că sabotajul are loc. O persoană care sabotează un coleg va putea minți cu ușurință pentru a se proteja, așa că trebuie să dovedești care e adevărul, ce s-a întâmplat și cine a fost implicat.

De asemenea, e important să vorbești cu cineva de încredere de la birou, preferabil cu un șef, care poate lua măsuri în acest sens. Dacă situația continuă, atunci poți merge la HR.

Poți să și discuți cu acel coleg, în funcție de tipul de persoană, dar nu înainte să fi strâns dovezile necesare.

Indicat e să te concentrezi pe munca ta și să îți păstrezi profesionalismul și, dacă se poate, distanța de astfel de persoane.