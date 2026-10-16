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A renunțat la jobul din corporație și locuiește gratuit în casele altora! Cum câștigă bani o femeie care călătorește prin lume

O femeie a renunțat la jobul din corporație și acum locuiește gratuit în casele altora, în timp ce câștigă bani și călătorește prin lume.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:59 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 16:08
Femeia susține că are mai mult timp liber acum și cheltuieli similare | Shutterstock
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Multe persoane care lucrează în corporație visează să renunțe la job și să își găsească alte moduri de a obține venituri.

O femeie în vârstă de 32 de ani a găsit un răspuns surprinzător la această problemă, scrie Fortune.

După ce a lucrat timp de 8 ani în domeniul relațiilor publice și a reușit chiar să obțină un post de conducere în relația cu clienții, ea a decis să renunțe la corporație pentru un alt stil de viață.

Acum, ea locuiește în casele altora și are timp să călătorească, așa cum și-a dorit întotdeauna.

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A renunțat la jobul din corporație și acum locuiește gratuit în casele altora

Georgina Welsh, în vârstă de 32 de ani, a renunțat la jobul din corporație și acum locuiește gratuit în casele altora. Femeia locuia în Londra și avea un salariu peste medie, dar susține că avea un program solicitant și cheltuieli ridicate, care nu îi permiteau să se bucure de viață.

La 31 de ani, a decis să își schimbe semnificativ profesia, deși avea un câștig anual de aproximativ 56.000 de lire sterline. Potrivit lui Welsh, rămânea pe lună cu aproximativ 3.300 de lire sterline, dintre care 1.100 se duceau pe chirie.

Welsh susține că nu reușea să economisească îndeajuns de mulți bani și că nu avea timp să se bucure de viața sa personală.

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Astfel, Welsh a decis o abordare neobișnuită. Ea a început să îngrijească animale de companie pentru a călători mai ieftin prin Marea Britanie.

Acest job e cunoscut drept pet sitting sau house sitting. În acest sistem, proprietarii pleacă în vacanță și caută oameni care să aibă grijă de casă și de animale cât timp sunt plecați.

Astfel, Welsh se muta temporar în casele clienților și avea grijă de câini sau pisici, conform programului stabilit de proprietari.

În schimbul acestor servicii, Welsh are parte de cazare fără să plătească chirie și mai e și remunerată. Uneori, cei care practică pet sau house sitting fac acest lucru doar în schimbul cazării, dar Welsh generează și un venit. Acest job a devenit din ce în ce mai căutat și multe persoane tinere optează pentru el, scrie The Guardian.

Cât câștigă acum din jobul neobișnuit

După ce a renunțat la un salariu anual de 56.000 de lire sterline pe an, Welsh cere acum 50 de lire sterline pe zi pentru îngrijirea câinilor și 40 de lire/zi pentru pisici. Acceptă, în general, rezervări pentru minim 5 zile. Cea mai lungă perioadă de rezervă pe care a avut-o până acum a fost de 5 săptămâni.

Ca urmare, pentru 5 zile în care îngrijește un câine și stă fără chirie în casa proprietarilor, Welsh câștigă 250 de lire sterline. Pentru perioada de 5 săptămâni, a câștigat în jur de 1.750.

Acum, Welsh lucrează ca pet sitter, dar și ca freelancer, tot în domeniul PR, pentru aproximativ 2 zile pe săptămână. Cu ambele venituri, ea reușește să ajungă aproape de venitul precedent, dar cu mult mai mult timp liber.

Femeia lucrează mai puțin la noul job

Welsh susține că acum lucrează aproximativ jumătate din orele pe care le avea la corporație. Deși salariul e mai mic, banii care îi rămân în buzunar la finalul zilei sunt aproape la fel, pentru că nu mai e nevoită să plătească chiria.

Cum are venituri mai mici, i s-au schimbat și obligațiile fiscale. Acum plătește mai puțin pentru contribuțiile sociale. Ca urmare, își permite un trai similar cu cel precedent, dar cu mai mult timp liber.

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Cu acest job neobișnuit, Welsh a reușit să călătorească și să trăiască în diferite zone din Marea Britanie, inclusiv Brighton, Devon și Cornwall. Ea a ajuns inclusiv să aibă temporar grijă de animale în Los Angeles.

Însă acest stil de viață vine cu propriile riscuri. Ea nu are siguranța unui contract de muncă și nici o locuință permanentă. Dacă o rezervare e anulată sau trece printr-o perioadă în care nu găsește clienți, trebuie să își găsească singură cazare.

Chiar și așa, Welsh se declară mulțumită de decizia pe care a luat-o. Pentru cei care vor un joc similar, ea recomandă să înceapă cu îngrijirea animalelor apropiaților și obținerea unor certificări în acest domeniu.

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