Cine este Ceanu, chinezul din Deva devenit vedetă pentru adolescenții din România!

Ceanu s-a născut în România, la Deva. Neoficial, acesta are şi un nume românesc: Lucian!

Și totuși, de ce i se spune „Ceanu”, deși numele său adevărat e Lucian?

„Mama ținea foarte mult la chestia asta, să îmi dea un nume mai european, și a ales Lucian. Și în casă tot mă striga Lucianu, Lucianu și am zis că în loc să mai pronunțe și Lu de la început, că era puțin mai greu, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu. Ceanu Zheng”, a explicat tânărul.