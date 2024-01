O tânără în vârstă de 29 de ani face senzație pe internet și este cunoscută drept cea mai sexy fermieră. Aceasta are numeroși urmăritori și imaginile cu ea fac senzație.

La doat 29 de ani, o tânără face senzație pe internet și mulți o cunosc drept cea mai sexy fermieră. Blonda câștigă o adevărată avere cu pozele pe care le face și mulți plătesc s-o vadă cum face treabă la animale.

Cine este și cum arată cea mai sexy fermieră. Oamenii plătesc sume importante de bani ca s-o vadă cum face treabă la animale

Brittney Woods are 29 de ani și poate spune că a găsit cheia succesului. Tânăra face senzație cu viața pe care o duce la fermă. Mai exact, blonda deține un cont pe o platformă dedicată adulților, unde oamenii plătesc pentru a vedea poze și filmări.

Cea cunoscută drept cea mai sexy fermieră se filmează zilnic în timp ce mulge vacile, se plimbă cu tractorul sau face treabă la animale. De cele mai multe, aceste imagini sunt unele îndrăznețe, iar Brittney Woods nu se ferește să se îmbrace în ținute extrem de sexy, pentru a fi cât mai pe placul urmăritorilor săi.

Fiecare poză publicată pe Instagram de tânăra care este din Noua Zeelandă face senzație și a adună instant mii de aprecieri și comentarii.

„Pot să îmi fac programul cum vreau. Primesc multe reacții negative și critici de la femei care se iau de mine din cauza ținutelor pe care le port atunci când fac treabă la fermă. Dar toată atenția primită m-a ajutat să am succes și mai mare. Am terminat liceul și am mers la universitate, acolo unde am studiat marketing și afaceri. Totuși, după doi ani, mi-am pierdut interesul și dorința de-a continua, așa că am ales să urmez pasiunea pentru fermă”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la nypost.com.

Au trecut aproximativ 10 ani de când tânăra a renunțat la facultate și speră că într-o zi își va putea cumpăra o fermă a ei. Blonda care face treabă în bikini la fermă susține că azi câștigă triplu față de perioada în care făcea același lucru, dar cu hainele pe ea.

Pe TikTok, tânăra are mai bine de 147 de mii de urmăritori, iar pe Instagram se apropie de numărul de 200 de mii de urmăritori.