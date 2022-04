Ea e cea mai frumoasă șoferiță de TIR din lume. Din pozele pe care și le face câștigă 150.000 de dolari pe an

La 29 de ani, o șoferiță a reușit să spargă toate tiparele și să demonstreze că și femeile pot conduce un TIR la fel de bine ca bărbații. Blondina are un look sexy, admirat de mulți. Pentru fotografiile pe care și le face și le publică pe o platformă dedicată fanilor, aceasta câștigă o adevărată avere de 150.000 de dolari pe an.

O femeie a devenit cunoscută drept cea mai frumoasă șoferiță de TIR și face avere cu pozele sale

Blayze Williams are 29 de ani, este din Adelaide (Australia) și în prezent este șoferiță de TIR. Mulți dintre cei care nu o cunosc nu ar putea ghici ce meserie are femeia cu păr lung și blond, tatuaje și un corp cu forme sexy. Nu puțini sunt cei care sunt uimiți atunci când află că frumoasa blondină conduce un „monstru” de câteva zeci de tone.

Ceea ce este și mai surprinzător este faptul că tânăra lucrează ca șoferiță de TIR de aproximativ un deceniu. Totuși, de-a lungul timpului, Blayze s-a confruntat cu tot felul de comentarii și vorbe răutăcioase fie din partea celor din jur, fie din partea internauților.

De fapt, în 2020, atunci când și-a deschis contul pe celebra platformă dedicată fanilor care plătesc pentru poze și filmări, mulți au criticat-o pentru modul în care arată.

„Când am ajuns să fac poze și să le pun pe internet pentru cei care mă urmăresc, mulți au spus că sunt prostituată și s-au luat de modul în care arăt. Eu doar vând fotografii acelor oameni care sunt dornici să le vadă și care plătesc pentru ele, nu fac nimic greșit. Sunt șofer de TIR și asta fac de mai bine de un deceniu”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Australianca supranumită cea mai sexy șoferiță de TIR spune că își iubește din plin meseria pe care o are.

Ca să își rotunjească veniturile, blondina vinde poze cu ea admiratorilor săi și asta îi aduce aproximativ 150.000 de dolari pe an. Povestea tinerei a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea, stârnind numeroase reacții în rândul internauților. Femeia a dorit să arată

