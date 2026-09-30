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Alex Karp a cumpărat 15.000 de hectare de pădure în Suedia. Ce vrea să facă miliardarul cu teritoriul de 22 de milioane de dolari

Alex Karp, CEO și cofondator al gigantului american Palantir, a cumpărat 15.000 de hectare de pădure uriaș în Härjedalen, o zonă din centrul țării. Achiziția a atras atenția presei internaționale din două motive: datorită dimensiunii proprietății, dar și pentru incertitudinea cu privire la scopul investiției.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 19:07 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 19:55
Alex Karp a făcut o achiziție impresionantă în Suedia. | Hepta
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Alex Karp a cumpărat terenul cu dimensiunea de 15.000 de hectare de la compania forestieră suedeză SCA, prin Cladonia Skog AB, o companie suedeză recent înființată, al cărei beneficiar real este Alex Karp.

Achiziția l-a costat peste 200 de milioane de coroane suedeze pe Alex Karp

Cumpărarea terenul forestier l-a costat pe Alex Karp între 235-240 de milioane de coroane suedeze, echivalentul a circa 22 de milioane de dolari, conform www.fortune.com și www.svt.se.

Dimensiunea terenului este uriașă și este echivalentă cu 150 de kilometri pătrați, potrivit www.fortune.com, www.svt.se și www.aftonbladet.se. SVT a explicat că suprafața terenului poate fi comparată cu întreaga suprafață terestră a municipiului Malmö, al treilea oraș ca mărime din Suedia.

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În Paralel, Aftonbladet face o altă comparație impresionantă: terenul reprezintă aproximativ 80% din suprafața terestră a municipiului Stockholm, capitala Suediei.

Conform www.svt.se și www.aftonbladet.se, terenul se află la sud de Storsjö Kapell, în Härjedalen, și este compus din zone montane fără pădure și pădure apropiată de zona montană. Fostul proprietar, SCA, spune că proprietatea este potrivită pentru activități precum recreere, vânătoare, drumeții și schi. Terenul nu ar fi potrivit pentru exploatarea forestieră.

Investiția de milioane a atras atenția localnicilor

Situația a devenit mai interesantă după ce localnicii au început să afle despre achiziția lui Alex Karp, potrivit www.svt.se. În comunitate se vorbea despre acest lucru încă din vară, când mai multe grupuri de vânători care foloseau terenurile au primit notificări prin care erau anunțate că nu vor mai putea să le folosească pentru activități de vânat.

Potrivit, www.svt.se și www.fortune.com, Fortune relatează că vânătorii au primit notificări prin poștă prin care erau anunțați că nu vor mai putea închiria terenurile pentru vânătoare. Compania SCA a explicat că acordurile pentru drepturile de vânătoare, care permiteau desfășurarea unor astfel de activități, aveau o durată de aproximativ 11 luni, dar după vânzarea terenului, compania nu a mai putut prelungi acordurile.

Mister cu privire la intențiile miliardarului

Tranzacția a produs surprindere și la nivel local, conform www.fortune.com. Președinta administrației municipale din Berg a transmis publicațiilor suedeze că autoritățile locale nu au primit informații speciale despre intenția lui Alex Karp cu privire la modul în care va fi folosit terenul, iar oamenii din comunitate vor să știe ce urmează să se întâmple cu teritoriul.

Situația se complică în ceea ce privește obținerea acestor informații, pentru că este vorba despre o tranzacție privată, unde municipalitatea nu are însă un rol direct. Situația s-ar schimba doar dacă pe teren ar fi realizate activități care necesită aprobări din partea autorităților, conform www.aftonbladet.se

Întrebarea care stă pe buzele tuturor: de ce a cumpărat Alex Karp un teritoriu atât de mare în Suedia?

Explicația lui Alex Karp cu privire la investiție

Explicațiile cu privire la intențiile pe care Alex Karp le are cu privire la investiția în terenul de 15.000 de hectare vin chiar din partea companiei sale suedeze. Reprezentanții companiei Cladonia Skog AB au transmis că noul proprietar a fost impresionat de frumusețea terenului și și propune să o conserve. De asemenea, peisajele naturale oferă habitate importante pentru plante și animale și pot fi folosite pentru recreere, potrivit www.aftonbladet.se și www.fortune.com.

Compania a mai transmis că acesta intenționează să desfășoare activități forestiere și alte activități conexe pe proprietate, conform www.fortune.com.

Speculații cu privire la achiziție

După tranzacție au apărut inclusiv speculații în Suedia potrivit cărora terenul ar putea fi folosit pentru construirea unui centru de date. Compania condusă de Alex Karp a reacționat și a respins aceste zvonuri, precizând că speculațiile privind construirea unui centru de date pe teren „nu au fundament”. Așadar, planul construirii unui centru de date se exclude.

Potrivit www.aftonbladet.se și www.svd.se, achiziția necesitat o aprobare din partea autorităților regionale.

Așadar, la începutul lunii septembrie, administrația regională a aprobat achiziția proprietății, considerând că tranzacția nu va afecta locurile de muncă sau populația care trăiește în zona rurală, conform www.svt.se.

Cine este Alex Karp

Alex Karp este CEO și cofondator al Palantir Technologies, companie americană de software, specializată în analiza unor volume mari de date și inteligență artificială. Compania colaborează cu instituții guvernamentale, structuri de apărare și companii. Alex Karp a pus bazele companiei în 2003 alături de Peter Thiel, Stephen Cohen și alți parteneri, conform www.palantir.com și www.aftonbladet.se.

Palantir are deja legături cu Suedia. Fortune a menționat că societatea are un parteneriat cu autoritățile suedeze din domeniul apărării. Această informație reprezintă doar un element de context, dar nu există dovezi că ar exista vreo legătură între colaborarea cu statul și achiziția terenului, conform www.fortune.com.

Proprietatea are o dimensiune atât de mare încât, conform www.affarsvarlden.se, depășește 20.000 de terenuri de fotbal ca suprafață.

Concluzie

Alex Karp a plătit aproximativ 22 de milioane de dolari pentru un teritoriu de circa 15.000 de hectare din Suedia. Deși dimensiunea proprietății și faptul că vânătorii locali și-au pierdut accesul au provocat numeroase întrebări, compania controlată de miliardar susține că intențiile acestuia ar fi altele, fiind preocupat, de fapt, de conservarea zonei, iar terenul va fi folosit pentru activități forestiere și conexe. Zvonurile privind construirea unui centru de date au fost respinse de companie.

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