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Warren Buffett spune că această abilitate îți poate crește valoarea cu 50%. Ce ar trebui să înveți să faci mai bine

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, Warren Buffett, spune că această abilitate îți poate crește valoarea cu 50% pe piața de muncă.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 14:44 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 14:48
Warren Buffett e unul dintre cei mai bogați oameni din lume | Getty Images
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Warren Buffett a oferit, de-a lungul timpului, mai multe sfaturi cunoscute despre bani și modul ideal de administrare a acestora.

Însă una dintre cele mai cunoscute afirmații ale sale se referă la o abilitate care nu are nimic de-a face cu investițiile, scrie Inc.com.

Warren Buffet a vorbit de mai multe ori despre evenimentele sau sfaturile care l-au ajutat să devină unul dintre cei mai bogați din lume.

Printre acestea se numără și un curs la care a participat atunci când avea 20 de ani.

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Warren Buffett spune că această abilitate îți poate crește valoarea cu 50%

„Cea mai simplă modalitate de a ajunge să valorezi cu cel puțin 50% mai mult decât acum e să-ți perfecționezi abilitățile de comunicare, atât în scris, cât și verbal,” a declarat el într-un videoclip din 2018 realizat împreună cu antreprenorul Michael Hood, scrie CNBC.

În jurul vârstei de 20 de ani, Buffett a urmat un curs de vorbit în public organizat de Dale Carnegie, pentru că era îngrozit de ideea de a vorbi în fața oamenilor. Aceasta e singura diplomă pe care o expune în biroul său.

„Dacă nu poți comunica, e ca și cum ai face cu ochiul unei fete pe întuneric. Nu se întâmplă nimic. Poți avea toată inteligența din lume, dar trebuie să fii capabil să o transmiți,” susține Buffett.

„Iar transmiterea înseamnă comunicare,” a continuat miliardarul. Potrivit Forbes, Buffett are o avere de peste 142 de miliarde de dolari.

Buffett nu e singurul miliardar care crede că abilitatea de a comunica eficient e vitală. Richard Branson e de acord că abilitatea de a comunica eficient e esențială pentru succes.

„Astăzi, dacă vrei să reușești ca antreprenor, trebuie să fii și un bun povestitor,” scria omul de afaceri britanic într-o postare pe blog din 2016. „Desigur, nu are rost să fii un povestitor bun dacă produsul sau ideea ta nu valorează nimic. Dar nu e suficient să creezi un produs grozav. Trebuie să găsești și o modalitate prin care oamenii să afle despre el.”

Warren Buffett era îngrozit să vorbească în public în tinerețe

În trecut, Buffett a vorbit și de teama sa din tinerețe, pe care a fost nevoit să o învingă pentru a avea succes.

„Eram îngrozit să vorbesc în public când eram la liceu și la facultate,” spunea Buffett în 2009, scrie Yahoo Finance. „Nu puteam să o fac. Adică ajungeam să vomit și tot ce trebuie.”

Pentru a trece de această teamă, Buffett a urmat un curs de vorbit în public la Dale Carnegie, organizația de instruire profesională și dezvoltare a abilităților fondată de autorul Dale Carnegie.

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„Am diploma în birou. Nu am diploma de la facultate, nu am diploma de la studiile postuniversitare, dar am diploma de la Dale Carnegie acolo, pentru că mi-a schimbat viața,” a declarat Buffett.

Iar această decizie de a-și dezvolta propriile abilități e lecția pe care Buffett o transmite acum mai departe.

Potrivit miliardarului, cea mai bună investiție „e în tine”, sfat pe care îl oferă tuturor tinerilor.

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