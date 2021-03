Creatura cu blană, ochi mari și gura uriașă care a creat panică printre localnici cu zgomotul pe care-l face. Ce este

În orice caz, femeia a filmat-o într-o fermă din Chibolo, Columbia.

”Prima dată când am văzut-o am crezut că este un băț, dar s-a mutat și m-am apropiat de el. Pasărea și-a deschis ochii și gura și m-a speriat foarte mult, dar fiind atât de ciudată am decis să fac poze și să înregistrez.

Când m-am apropiat am ridicat mâna și el a deschis gura ca răspuns.”, a povestit ea conform The Mirror.