Profesoara pe care toți o respingeau când arăta așa. A început să facă sport și să mănânce sănătos, iar transformarea e totală

Mari Kerivel are doar 27 de ani și este profesoară de franceză. Din cauza faptului că s-a înfometat, a ajuns să cântărească doar 33 de kilograme, la o înălțime de 1,62 metri.

”Nu am consumat proteine și am băut multă apă. Dieta mea a fost una extremă. Cântăream totul. Mi-am cântărit salata și roșiile. Am fost chiar speriată că mănânc roșii din cauza zahărului pe care îl conțin”, a povestit tânăra.

Mai crede că tulburarea ei de alimentația ar fi putut fi declanșată atunci când familia ei s-a mutat din Franța în Vietman. Pe atunci avea 17 ani și a fost uimită de felul în care arătau fetele de vârsta sa.

