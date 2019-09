Povestea incredibilă a celui mai mare comerț de opiu din lume. Cum a reușit un drog să îi sărăcească pe indieni

În aclamatul roman al lui Amitav Ghosh, Sea of ​​Poppies, o femeie din sat dintr-o regiune producătoare de opiu din India întălnea pentru prima dată cu o sămânță de mac.

„S-a uitat la sămânță de parcă n-a mai văzut-o niciodată și, dintr-o dată, a știut că nu era planeta de deasupra care îi guverna viața; era această orbă minusculă - deodată frumoasă și atotcuprinzătoare, plină de milă și distructivă, susținătoare și răzbunător”.

Pe vremea când romanul a fost pus în scenă, macul a fost recoltat de aproximativ 1,3 milioane de gospodarii țărănești din nordul Indiei. Recolta ocupa între un sfert și jumătate din exploatația unui țăran. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, agricultura de mac a avut un impact asupra vieții a aproximativ 10 milioane de oameni în ceea ce este acum statele Uttar Pradesh și Bihar.

Câteva mii de muncitori - în două fabrici de opiu situate pe râul Ganges - au uscat și amestecat lichidul lăptos din sămânță, l-au transformat în prăjituri și au împachetat bilele de opiu în cufere de lemn.

Comerțul era condus de compania East India Company, puternica corporație multinațională înființată pentru tranzacționarea cu un statut regal care îi acorda un monopol asupra afacerilor cu Asia. Acest comerț administrat de stat s-a realizat în mare parte prin două războaie, care au obligat China să-și deschidă ușile către opiumul britanic indian.

Scene dintr-o fabrică de opiu din nordul Indiei

Unii istorici au susținut că afacerile cu opiu au consolidat economia rurală a Indiei și i-au menținut fermierii fericiți. Nu a fost cazul, așa cum a constatat noi cercetări ale lui Rolf Bauer, profesor de istorie economică și socială la Universitatea din Viena.

Ani de zile, doctor Bauer a răscolit documente de arhivă privind costurile producerii de opiu și a plății banilor fermierilor. El a examinat, de asemenea, o istorie exhaustivă a comerțului - Raportul din 1895 al Comisiei Regale din Opium, care se întindea în șapte volume și 2.500 de pagini.

Acesta conținea 28.000 de întrebări și sute de rapoarte ale martorilor privind utilizarea și consumul de opiu în India și a studiat modul în care guvernul colonial a reglementat producția și consumul său.

Rezultatul cercetării este publicat în studiul Doctorului Bauer asupra comerțului, The Peasant Production of Opium in India of the Century-XIX. Concluzia lui: afacerea cu opiu a fost extrem de exploatatoare și a sfârșit sărăcia pe țăranii indieni. "Macul a fost cultivat împotriva unei pierderi substanțiale. Acești țărani ar fi fost mult mai buni fără ea", a spus doctor Bauer.

Aproximativ 2.500 de funcționari care lucrează în 100 de birouri ale unei instituții coloniale puternice numită Agenția Opium au monitorizat fermierii de mac, au impus contracte și calitatea cu autoritatea asemănătoare poliției. Muncitorii indieni au primit comisioane pentru fiecare văzător - o unitate tradițională de masă și volum folosit în multe părți din Asia - de opiu livrat în ritmul lor.

O sală de examinare a opiumului într-o fabrică din nordul Indiei

În comerțul înfloritor, condus de stat la nivel mondial, exporturile au crescut de la 4.000 de checuri pe an la începutul secolului al XIX-lea la mai mult de 60.000 de cufere până în anii 1880. Opium, spune doctor Bauer, a fost în cea mai mare parte a secolului al XIX-lea, a doua cea mai importantă sursă de venit pentru statul colonial. Acesta a fost decalat doar de impozitele funciare. (India rămâne cel mai mare producător mondial de opiu legal pe piața farmaceutică mondială.)

"Industria de opiu a guvernului a fost una dintre cele mai mari întreprinderi de pe subcontinent, producând în fiecare an câteva mii de tone de droguri - o producție similară cu industria notoriuă afgană din Afganistan, care furnizează piața mondială de heroină", ​​spune doctor Bauer.

Mai important, recolta, a adăugat el, a avut un "impact negativ de durată asupra vieții a milioane de oameni".

Plățile în avans fără dobândă au fost oferite fermierilor de mac, care nu au putut accesa credit ușor. În sine, acest lucru nu a fost un lucru rău pentru cei care produc pentru piața globală.

Ceea ce i-a făcut rău, potrivit doctorului Bauer, au fost costurile plătite pentru chirie, gunoi de grajd, irigații și angajați. Acestea au fost mai mari decât veniturile obținute din vânzarea de opiu brut.

Cu alte cuvinte, prețul pe care țăranii îl primeau pentru opiu nu acoperea nici măcar costul creșterii acestuia. Și au fost curând prinși într-o „rețea a obligațiilor contractuale din care era greu să scape”.

Comerțul cu opiu s-a realizat în mare parte prin două războaie cu China

Țintele de producție rigide fixate de Agenția Opium au însemnat, de asemenea, fermierii - cultivatorul de mac tipic era un țăran mic - nu puteau decide dacă produc sau nu opiu. Au fost „obligați să-și supună o parte din pământul și forța de muncă la strategia de export a guvernului colonial”.

Proprietarii locali și-au obligat chiriașii fără teren să crească mac; iar țăranii au fost, de asemenea, răpiți, arestați și amenințați cu distrugerea culturilor, urmărirea penală și închisoare dacă refuzau să cultive. "A fost un sistem extrem de coercitiv", spune Bauer.

Până în 1915, comerțul de opiu cu China, cea mai mare piață, se încheiase. Cu toate acestea, monopolul britanic al opiumului a continuat până când India și-a câștigat independența în 1947. Curiozitatea doctorului Bauer este „modul în care câteva mii de funcționari de opiu au controlat milioane de țărani, forțându-i să producă o cultură care îi dăunează efectiv”.

Sursă: BBC