Cum arată Courtney Rogers, femeia care are 12 copii deși are doar 37 ani. De ce toți au prenume care încep cu litera ”C”

Mama Courtney, în vârstă de 37 de ani, și soțul care este pastor, sunt părinții a 11 copii al căror nume începe cu litera ”C”.

Aceștia sunt: Clint, 11, Clay 10, Cade opt, Callie, opt, Cash, șase, gemenii Colt și Case, Calena, patru ani, Caydie, trei, Coralee, doi, și Caris, nouă luni.

Deși au o familie numeroasă, tinerii nu vor să se oprească aici. Courtney și Chris urmează să mai aibă un bebeluș, care va veni pe lume în luna martie.

”Suntem atât de încântați că vom avea 12. Sunt foarte recunoscătoare că asta se întâmplă, iar copiii vor avea vârste apropiate. Îmi place să fiu o mamă casnică. Bebelușul va veni pe lume chiar când cel mai mare copil va împlini 12 ani, în martie anul viitor.

Unul dintre motivele pentru care mi-am dorit 12 copii este datorită filmului ”Cheaper by the Dozen”. Ei s-au așteptat să mai fac încă unul și mi-au cerut în continuare: ”Încă unul, mamă, doar încă unul”, a spus Courtney.

Cuplul, care își educă acasă copiii, nu știe încă dacă vor avea băiat sau fată. Cert este un lucru: și acest micuț va purta un prenume care începe cu litera C.

Courtney a devenit mamă la 26 de ani

Dorința lor de a deveni părinți nu s-a concretizat la 24 de ani, când au încercat pentru prima dată.

”Când ne-am căsătorit, aveam 24 de ani. Apoi am pierdut sarcina devreme, așa că Clint nu s-a născut înainte de a împlini 26 de ani. În acel moment, nu credeam că voi experimenta maternitatea atât de devreme. Nu aveam nicio idee că vom avea atâția.

Mi-am dorit să am o familie mare, dar a fost o surpriză să ajung aici și, până acum, să funcționeze totul așa cum am plănuit. Sperăm să aflăm sexul copilului în prima săptămână din octombrie.

Soțului meu i-ar plăcea o fată - așa am avea șase băieți și șase fete. Dacă aș vrea un alt băiat pentru că a trecut atât de mult timp de când nu am mai avut unul. Oricum ar fi, fiecare are propria dorință.”, a povestit femeia pentru The Sun.

Cum reacționează oamenii când află că soții Rogers au 12 copii

Courtney și Chris susțin că primesc multe comentarii grosolane deoarece ”există oameni cărora nu le plac familiile mari. Dar acum suntem obișnuiți cu asta, nu ne deranjează. Vor exista întotdeauna oameni care au o părere diferită”.

Mama celor 12 spune că aceasta va fi ultima sarcină și că va profita la maximum de fiecare moment: ”Din cauza vârstei și a sănătății, cel mai probabil aceasta va fi ultima sarcină. Am vrut să ajungem la 12 și chiar nu vreau să mai fac cezariane. Voi împlini 38 de ani, deci din punct de vedere fizic nu știu dacă voi mai putea avea copii. Sunt tristă, dar mă bucur, de asemenea, că avem timp să ne pregătim mental pentru acest motiv.”.