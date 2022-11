Cum arată un exemplar dintre cei mai mari pești aurii din lume. Captura pescarului cântărește aproximativ 30 de kilograme

Un pescar britanic a reușit să prindă o versiune mult mai mare a celebrului „peștișor de aur”. Este vorba despre o specie de crap koi, eliberat cu aproximativ 20 de ani în urmă în lacul Bluewater din provincia istorică Champagne, Franța, potrivit The Guardian, citat de Adevărul. Iată cum arată captura pescarului britanic.

Cum arată varianta uriașă a „peștișorului de aur”. Un pescar britanic s-a fotografiat cu peștele, iar imaginea a făcut înconjurul lumii

Se pare că pescarul britanic, pe numele său Andy Hackett, a avut nevoie de aproximativ jumătate de oră pentru a reuși să scoată peștele uriaș din lac, potrivit acelorași surse menționate mai sus. Datorită nuanței sale portocalii, peștele a fost supranumit „Morcovul”, iar specialiștii susțin că această specie este extrem de greu de prins, fiind văzut foarte rar la suprafața apei.

Andy Hackett, în vârstă de 42 de ani, a cântărit captura, iar rezultatul final a fost de 30 de kilograme, dublul faţă de ceea era considerat a fi cel mai mare „peştişor auriu” din lume, prins de Jason Fugate în Minnesota, SUA, în 2019 şi aproape triplu față de un crap koi portocaliu strălucitor, prins de italianul Raphael Biagini, în sudul Franței, în 2010, potrivit româniatv.net.

Angler lands one of world’s largest goldfish in French lake https://t.co/h9OplPCtTn — The Guardian (@guardian) November 21, 2022

„Întotdeauna am știut că Morcovul (specia) se află acolo, dar nu m-am gândit niciodată că îl voi prinde. Am știut că este un pește mare atunci când a mușcat momeala și a început să se zbată în toate părțile. Tot atunci am văzut că era portocaliu. A fost genial să-l prind, dar a fost și pur noroc.", a mărturisit pescarul britanic, Andy Hackett.

Se pare că la scurt timp după ce a capturat peștele auriu uriaș, pescarul britanic l-a eliberat, dar nu înainte de a-și face o fotografie cu el.

La rândul său, managerul lacului, Jason Cowler, a declarat că el cu mâinile sale a introdus, în urmă cu aproximativ 20 de ani, această specie de pește în lac, tocmai pentru a deveni o atracție pentru pescari. Însă, peștele nu s-a lăsat prins până acum, având timp să crească până la aceste dimensiuni:

„Am introdus peștele în urmă cu aproximativ 20 de ani, ca ceva diferit pe care să-l pescuiască clienții. De atunci a crescut și a crescut dar nu iese des”, a spus managerul pescăriei, Jason Cowler.

