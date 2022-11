Creatura rară care a apărut pe Everest. Fotograful a capturat momentul care a făcut înconjurul lumii: „Fantoma de pe Himalaya”

Totul s-a întâmplat pe cel mai înalt punct de pe Pământ, și anume pe Everest, în Munții Himalaya.

Creatura rară care a apărut pe Everest. Ce a surprins o fotografă pe Munții Himalaya

Kittiya Pawlowski, în vârstă de 24 de ani, a surprins câteva imagini inedite de pe Muntele Everest, cel mai înalt punct de pe Pământ, fiind situat la granița dintre Nepal si Tibet, Asia.

Mai exact, fotografa a capturat momentul în care a apărut leopardul zăpezilor, una dintre cele mai rare specii de feline. Totul s-a întâmplat la peste 5000 de metri deasupra nivelului mării.

Ea și-a făcut publice fotografiile pe site-ul său personal, dar și pe rețelele sociale. Ea a parcurs aproape 166 de kilometri pe jos, cu rucsacul în spate, doar pentru a găsi felina rară.

„Într-o dimineață friguroasă, am urmărit marginea înghețată a unei prăpastii deschise, cercetând Valea Khumbu cu obiectivul meu Nikkor 500 mm f/4. La 5486 de metri, vremea era imprevizibilă.

Această altitudine este limita unde se plimbă leoparzii de zăpadă; totuși, pentru a obține cea mai bună vedere asupra peisajului, a trebuit să urc.

Mijind ochii prin teleobiectivul camerei mele, am observat ceva în umbra Muntelui Pumori. La început, am crezut că este o piatră, dar era exact ceea ce căutam”, a scris Pawlowski pe Facebook.

Inițial, fotografa și-a început căutarea în zona de conservare Annapurna, din nord-centrul Nepalului. După ce a observat primele semne, că leopardul de zăpadă ar fi prin zonă, s-a îndreptat spre est, în regiunea Everest, unde a plecat cu rucsacul spre Parcul Național Sagarmatha.

Ea a mai mărturisit că a reușit să surprindă cea mai bună imagine a leopardului de zăpadă din lacul ghețar Khumbu, în jurul orei 4 dimineața, pe data de 9 octombrie. Cu vedere la Aleea Fantomei, unde se vedeau mai multe vârfuri de gheață, stătea un leopard de zăpadă.

Tânăra și-a amintit cum traversase, noaptea, o albie înghețată a unui lac, în timp ce căra cu puțin peste 11 kilograme de echipament.

Leoparzii de zăpadă sunt cei mai activi dis-de-dimineață, dar și la apus.

„La 4 A.M. mi-am pus cizmele și am pornit. Noaptea a avut o frumusețe rece, fantasmagorică. Cu 11 kilograme de echipament, m-am îndreptat spre nord-est de Gorak Shep și am traversat o albie înghețată a unui lac. Pantele înzăpezite ale munților străluceau de parcă ar fi fost niște diamante”, a precizat Kittiya.

„După ce am mers, cu rucsacul în spate, prin cel mai înalt punct al Pământului, acesta a fost cel mai dificil și plin de satisfacții set de fotografii pe care l-am făcut vreodată”, a mai scris ea.

