Cum au apărut primele blocuri-turn din București. Tragedia care a marcat istoria lor

Bucureștiul era inițial un oraș cu clădiri joase. Predominau casele individuale, curțile și bisericile, iar în anul 1930, au început să se construiască clădiri înalte, determinată, în principal, de creșterea populației.

Cum au apărut primele blocuri-turn din București | Profimedia

Bucureștiul avea inițial case individuale, însă din 1930 au început să se construiască clădiri înalte, după ce a crescut populația. Între 1918 și 1930, populația a crescut de la 383.000 la peste 633.000 de locuitori. Terenurile în zone centrale erau scumpi, iar clădirile cu mai multe apartamente generau venituri din chirii.

Cum au apărut primele blocuri-turn din București

Progresul tehnologic a contribuit la construirea blocurilor-turn. Zonele în care s-a experimentat inițial au fost Bulevardele Magheru și Nicolae Bălcescu, scrie bucuresti.ro. Blocul ARO, actualul bloc Patria, a fost primul proiect care anunța schimbarea. Construcția a început în 1929 și s-a terminat în 1931.

Arhitectul principal a fost Horia Creangă, nepotul lui Ion Creangă. Blocul avea zece etaje și combina apartamente, spații comerciale și un cinematograf deschis în 1935, mai scrie sursa citată mai sus.

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În 1933 a fost inaugurat blocul Wilson, o clădire cu 11 etaje și parter. A devenit unul dintre reperele Bucureștiului interbelic, inspirat de orașele americane. Blocul a fost afectat de cele două cutremure majore, în 1940 și 1977. În 1940, blocul a fost avariat, iar în 1977, o parte a clădirii s-a prăbușit parțial.

La reconstrucție se modifică forma colțului. Înainte de cutremur, colțul era convex, cu o fațadă inspirată de Art Deco, iar după cutremur, colțul a fost reconstruit concav, adică retras spre interior.

În 1993, a fost finalizat Palatul Telefoanelor, care avea aproape 53 de metri înălțime. A fost considerată, la acel moment, una dintre marile realizări. Clădirea a fost construită pe locul fostei Terase Oteteleșanu, cu arhitectură inspirată de zgârie-nori din America, potrivit sursei citată mai sus.

Tragedia din 1940, în urma căreia 140 de persoane și-ar fi pierdut viața

Blocul Carlton a fost construit în 1936, proiect de care s-au ocupat arhitecții George Matei Cantacuzino și Vasile Arion. Era una dintre cele mai înalte clădiri de locuințe din București, cu parter și 12 etaje.

Avea apartamente, spații comerciale și cinematograf, însă în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, a avut loc cutremurul în urma căruia s-a prăbușit complet complet partea înaltă a blocului. 140 de persoane și-ar fi pierdut viața. Ancheta ulterioară a arătat că existau vulnerabilități structurale, inclusiv probleme legate de îmbinarea corpurilor de înălțime diferite și de proiectarea antiseismică.

După 1945, Bucureștiul intră într-o nouă etapă, iar cinci ani mai târziu, arhitectura este influențată de modelul sovietic. Blocurile vor avea trei-patru etaje și spații comune.

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