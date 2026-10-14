Blocurile noi sunt mai sigure decât cele construite înainte de 1977? Există câteva detalii esențiale pe care românii trebuie să le verifice înainte de a trage o concluzie.

Ce blocuri sunt mai sigure în caz de cutremur: cele construite înainte de 1977, după 1977 sau cele noi? Ce trebuie să știe românii | Shutterstock

În cazul unui cutremur puternic, siguranța locuinței poate face diferența. Vechimea blocului este unul dintre primele aspecte la care se uită cumpărătorii, însă anul construcției nu este suficient pentru a stabili cât de rezistentă este o clădire.

Ce blocuri sunt mai sigure în caz de cutremur: cele construite înainte de 1977, după 1977 sau cele noi

Normele de proiectare seismică din România au fost modificate de mai multe ori, în special după cutremurul devastator din 4 martie 1977, iar fiecare etapă a adus schimbări importante.

Dar ce blocuri sunt mai sigure în caz de cutremur: cele construite înainte de 1977, cele ridicate după acest an sau imobilele noi? Specialiștii atrag atenția că trebuie luate în calcul atât regulile după care a fost proiectată clădirea, cât și calitatea execuției, eventualele modificări structurale și rezultatele unei expertize tehnice.

Articolul continuă după reclamă

Blocurile construite înainte de 1977

Clădirile ridicate înainte de marele cutremur din 1977 pot avea vulnerabilități seismice mai mari, în special dacă au fost proiectate după norme mai vechi. În România existau reglementări de proiectare seismică și înainte de această dată, primele norme moderne fiind introduse în 1963 și actualizate în 1970.

Cu toate acestea, cunoștințele despre comportamentul clădirilor în timpul unui seism erau mai limitate decât în prezent. Cutremurul din 4 martie 1977 a evidențiat vulnerabilități importante, în special în cazul unor clădiri înalte construite înainte de 1940.

Potrivit informațiilor publicate de AGIR – Asociația Generală a Inginerilor din România și AICPS – Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri, evoluția normelor de proiectare este esențială pentru înțelegerea comportamentului clădirilor la cutremur.

Totuși, nu toate blocurile construite înainte de 1977 sunt automat nesigure. Unele pot avea o structură corespunzătoare, pot fi fost consolidate sau pot prezenta caracteristici constructive diferite. Pentru a stabili nivelul real de siguranță, este necesară evaluarea individuală a imobilului.

Blocurile construite după cutremurul din 1977

După cutremurul din 1977, regulile de proiectare seismică au fost revizuite semnificativ. În 1978 a fost introdus normativul P100-78, urmat de P100-81, actualizări care au valorificat experiența acumulată în urma seismului.

Clădirile proiectate conform acestor reglementări au beneficiat de cerințe îmbunătățite față de multe dintre cele construite după norme mai vechi. Din acest motiv, anul 1977 reprezintă un reper important atunci când este analizată evoluția construcțiilor din România.

Cu toate acestea, un bloc construit în 1980 nu trebuie considerat automat sigur doar pentru că a fost ridicat după marele cutremur. Contează proiectul concret, tipul structurii, materialele folosite și modul în care au fost executate lucrările.

Informații despre evoluția reglementărilor și despre proiectarea seismică pot fi consultate pe site-urile AGIR și AICPS.

Ce s-a schimbat în cazul blocurilor construite după 1990

Normele de proiectare au continuat să evolueze și după 1990. În 1992 a fost introdus normativul P100-92, care a reprezentat o nouă etapă în dezvoltarea cerințelor privind proiectarea seismică.

Prin urmare, nici blocurile construite după 1977 nu trebuie tratate ca o singură categorie. Un imobil proiectat în 1980 și unul proiectat în 2000 pot avea la bază reglementări diferite și soluții structurale distincte.

Ulterior, în 2006, România a introdus codul de proiectare seismică P100-1/2006, care a adus metode și cerințe actualizate pentru proiectarea clădirilor, spune INFORISX.

Care este situația blocurilor noi

În principiu, o clădire nouă, proiectată și executată corect conform normelor aplicabile la momentul autorizării, ar trebui să beneficieze de cerințe de protecție seismică mai actuale decât o clădire proiectată după reglementări mai vechi.

În 2013 a fost aprobat codul P100-1/2013, ulterior modificat și completat în 2019. Acesta a reprezentat o nouă etapă în dezvoltarea cerințelor de proiectare seismică din România.

Reglementările și ordinele de aprobare pot fi consultate pe portalul oficial Legislație Just, unde sunt publicate actele normative relevante.

Totuși, existența unor norme moderne nu garantează, singură, că orice bloc nou este sigur. Rezultatul depinde de respectarea proiectului, calitatea materialelor, execuția lucrărilor și controlul acestora. Eventualele intervenții ulterioare asupra structurii pot influența, de asemenea, comportamentul clădirii.

Așadar, un bloc nou nu este automat mai sigur decât orice bloc vechi. Pentru a compara două imobile concrete, trebuie analizate documentele tehnice și starea lor actuală, nu doar anul în care au fost construite.

Ce contează mai mult decât anul construcției

Vechimea este un indiciu util, însă siguranța seismică depinde de mai mulți factori. Printre cele mai importante aspecte se numără:

Structura de rezistență: tipul structurii și modul în care aceasta a fost proiectată pentru a prelua acțiunile seismice.

Calitatea proiectării și a execuției: respectarea proiectului, materialele utilizate și calitatea lucrărilor.

Modificările ulterioare: intervențiile asupra pereților sau elementelor structurale, inclusiv în apartamente și la parterul blocurilor.

Avariile existente: deteriorările provocate de cutremure anterioare sau de alte evenimente.

Consolidările: lucrările realizate pentru îmbunătățirea comportamentului seismic.

Expertiza tehnică: evaluarea efectuată de un expert tehnic atestat, care poate identifica vulnerabilitățile și stabili încadrarea seismică, după caz.

Concluzia este că anul construcției nu poate înlocui analiza tehnică a unui imobil, spune Legislația Just.

Cum verifici dacă blocul în care locuiești este sigur la cutremur

Un prim pas este verificarea informațiilor publice despre clădire, inclusiv a eventualei încadrări într-o clasă de risc seismic. În România sunt utilizate clasele RsI, RsII, RsIII și RsIV, care indică niveluri diferite de vulnerabilitate și de comportare seismică estimată.

În linii generale, clasa RsI indică un risc de prăbușire la cutremurul de proiectare, în timp ce RsII corespunde unei probabilități mai reduse de prăbușire, dar unor avarii structurale importante. Clasele RsIII și RsIV descriu niveluri diferite de avariere estimată, RsIV indicând o comportare apropiată de cea a clădirilor proiectate potrivit reglementărilor seismice actuale.

Pentru interpretarea corectă a acestor încadrări trebuie consultate reglementările aplicabile și documentația tehnică a imobilului. Informațiile disponibile public pot fi căutate pe site-urile autorităților locale și în documentele oficiale publicate pe Legislație Just.

Un aspect important: faptul că un bloc nu apare pe o listă publică de clădiri expertizate nu înseamnă automat că acesta este sigur. Poate însemna pur și simplu că imobilul nu a fost evaluat sau că informațiile nu sunt disponibile în evidențele consultate.

În cazul în care există îndoieli, proprietarii și asociațiile de proprietari pot solicita informații de la autoritățile competente și pot apela la un expert tehnic atestat pentru evaluarea clădirii.

Care sunt, până la urmă, cele mai sigure blocuri

Din perspectiva evoluției normelor, clădirile proiectate după reglementări mai recente beneficiază, în general, de cerințe de proiectare seismică mai avansate. Totuși, nu există un clasament universal care să garanteze că toate blocurile noi sunt mai sigure decât toate cele vechi.

Un imobil construit înainte de 1977 poate avea caracteristici structurale diferite de un alt bloc din aceeași perioadă, iar două clădiri noi pot avea niveluri diferite de calitate a execuției.

Pentru românii care cumpără o locuință sau vor să verifice siguranța apartamentului în care trăiesc, cea mai importantă recomandare este să nu se bazeze exclusiv pe anul construcției sau pe aspectul exterior al blocului. Documentația tehnică, eventualele expertize și starea reală a structurii sunt elementele care pot oferi o imagine mult mai clară asupra riscului seismic.