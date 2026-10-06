La ce risc te expui dacă lași numărul de telefon în parbrizul mașinii. Înșelătoria care îți poate goli contul bancar

Experții avertizează că o nouă înșelătorie care vizează șoferii îți poate goli bancar dacă nu ești atent.

Experții avertizează că o nouă înșelătorie deja face victime în România | Shutterstock

Un nou video viral a dezvăluit la ce risc te expui dacă lași numărul de telefon în parbrizul mașinii, acum că există o înșelătorie care vizează șoferii.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat recent și un avertisment pe pagina oficială de Facebook.

Directoratul avertizează că au fost depistate „SMS-uri frauduloase în numele TPARK”, menite să păcălească șoferii pentru a le goli conturile, scrie Newsweek.

Înșelătoria a făcut deja victime în rândul șoferilor, care au primit mesaje false privind parcarea.

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La ce risc te expui dacă lași numărul de telefon în parbrizul mașinii

Potrivit Libertatea, înșelătoria a fost creată pentru a păcăli șoferii că au plăți restante de parcare. Utilizatorii primesc un SMS prin care sunt avertizați că trebuie să acționeze rapid, în care e inclus și un link periculos.

Cei care accesează acest link ajung pe un site fals TPARK, creat pentru a le fura datele personale și financiare.

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„DNSC avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase transmise în numele TPARK, prin care utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcare,” scrie în mesajul publicat de Directorat pe Facebook.

Înșelătoria se numără printre alte astfel de tentative care poartă denumirea de smishing (SMS phishing). Aceasta e o metodă de fraudă cibernetică în care atacatorii folosesc mesaje text (SMS) pentru a păcăli victimele să le ofere date personale sau financiare, scrie IBM.

Acestea funcționează pentru că pretind că vin din partea autorităților sau persoanelor de încredere și creează un sentiment de urgență, detaliu care apare și în această înșelătorie.

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„Mesajul creează o stare artificială de urgență, susținând că, în cazul întârzierii plății, vor fi aplicate penalități,” continuă mesajul DNSC. „Pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link fraudulos inclus în SMS.”

La ce trebuie să fie atenți șoferii

DNSC a menționat mai multe elemente la care trebuie să fie atenți șoferii pentru a se feri de această înșelătorie.

„Mesajul provine de la un număr necunoscut, iar link-ul transmis nu direcționează către domeniul oficial TPARK,” scrie în mesajul DNSC. „Pagina accesată imită identitatea vizuală TPARK, folosind logo-ul și elemente grafice similare celor legitime pentru a câștiga încrederea utilizatorului.”

„Utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al autovehiculului, sub pretextul verificării amenzii de parcare, fiind ulterior direcționat către procesul fraudulos de plată,” continuă mesajul. „Formulări precum „sumă neachitată”, „penalități” sau necesitatea unei plăți rapide sunt folosite pentru a determina victima să acționeze fără să verifice autenticitatea mesajului.”

Există metode prin care șoferii se pot proteja în cazul în care numărul lor a fost introdus în baza de date a hackerilor și au primit acest SMS periculos.

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În primul rând, DNSC avertizează utilizatorii să nu acceseze „link-uri primite prin SMS pentru plata unor presupuse amenzi sau datorii”.

Trebuie să verifice cu atenție site-ul înainte de a introduce date personale sau informații bancare. Cel mai simplu mod e de a accesa doar „serviciile TPARK numai prin canalele oficiale, introducând manual adresa platformei în browser sau utilizând aplicația oficială”.

Important în cazul tuturor înșelătoriilor e ca utilizatorii să nu introducă niciodată „datele cardului pe pagini accesate din mesaje nesolicitate”.

Pentru cei care au dat deja datele bancare pe asemenea site-uri, DNSC îi sfătuiește să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și verificarea tranzacțiilor.