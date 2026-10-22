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Cum să scapi de gândacii urât mirositori care intră în casă toamna. Greșeala pe care să nu o faci când îi găsești

Te-ai întrebat cum să scapi de gândacii urât mirositori? Aceștia tind să intre în casă toamna și cei mai mulți proprietari fac o greșeală importantă atunci când vor să scape de ei.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 15:54 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 15:58
Gândacii urât mirositori pot să apară mai des în casă atunci când se răcește vremea | Shutterstock
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Una dintre cele mai simple metode de a te scăpa de un gândac pe care îl găsești în casă e să îl strivești.

Însă această decizie nu e cea mai bună atunci când vine vorba de gândacii urât mirositori, cunoscuți și drept ploșnițe puturoase.

Dacă strivești un astfel de gândac, te vei trezi cu un miros neplăcut, pe care această specie îl emană atunci când e strivită, scrie House Beautiful.

Din fericire, există alte metode prin care poți scăpa de acești musafiri nedoriți, fără să ai de-a face cu acel miros.

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Experții au dezvăluit mai multe metode prin care poți să îți și protejezi casa, pentru a nu te mai trezi cu astfel de gândaci în interior.

Cum să scapi de gândacii urât mirositori care intră în casă toamna

Există multe tipuri de gândaci urât mirositori, însă specia care intră de obicei în casă e gândacul marmorat maroniu, potrivit Penn State Extension.

Aceasta e o specie invazivă originară din Asia de Est, care a fost introdusă accidental în alte țări relativ recent. De exemplu, în SUA a ajuns abia în anii 1990.

Aceste insecte nu pot provoca daune structurale locuinței tale, dar pot dăuna plantelor și pot declanșa potențial alergii.

Gândacii urât mirositori sunt atrași de căldură, hrană, lumină și umiditate. Gândacii urât mirositori tind să apară în casă atunci când vremea începe să se răcească, toamna și la începutul iernii, pentru că sunt în căutare de adăpost.

Dr. Chad Gore, expert din cadrul Terminix, a dezvăluit pentru House Beautiful moduri în care poți gestiona prezența acestor gândaci în casa ta.

Dacă ai de-a face cu o infestație, atunci Gore recomandă să „angajezi un profesionist care să te ajute să îți evaluezi riscul, să identifice oportunitățile de etanșare a clădirii și de excludere a gândacilor, precum și să trateze clădirea cu insecticide la momentul potrivit din an”.

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Dacă ai de-a face cu doar câteva exemplare, există alte metode pe care le poți folosi.

În primul rând, nu trebuie să strivești acești gândaci așa cum poate ai proceda cu alte insecte târâtoare dăunătoare, scrie Martha Stewart.

Poți prinde un gândac urât mirositor într-un pahar pentru a-l elibera afară, ori îi poți mătura sau aspira. Dacă folosești un aspirator, asigură-te doar că înlocuiești sacul și îl arunci imediat pe cel folosit.

O altă metodă eficientă este să pulverizați pe gândacii urât mirositori apă cu săpun sau alcool izopropilic de 91% nediluat.

„Una dintre cele mai mari greșeli făcute în gestionarea gândacilor urât mirositori e să aştepți până când sunt deja în interior pentru a încerca să faci ceva în privința lor,” a continuat Gore.

Cum îți protejezi casa de gândaci urât mirositori

Cel mai bun mod de a preveni revenirea gândacilor urât mirositori e să găsești sursa problemei. Verifică proprietatea pentru a identifica mici crăpături sau găuri și sigilează acele puncte de intrare. Astfel de insecte se pot strecura prin spații mai mici de 4 milimetri, susțin experții.

De asemenea, folosirea unor mirosuri puternice poate să îți protejeze casa. Experții recomandă utilizarea uleiurilor esențiale precum cel de mentă sau de eucalipt, deoarece mirosul acestora poate respinge gândacii urât mirositori.

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În plus, pentru a-ți proteja casa, experții recomandă să ai bucătăria curată, ceea ce te va proteja de mai multe insecte. Hrana atrage gândacii urât mirositori la fel ca pe ceilalți dăunători.

Aceste insecte sunt atrase și de locuri cu o umezeală ridicată, care pot deveni medii de reproducere pentru gândacii urât mirositori. Ca urmare, experții recomandă să fii atent dacă ai zone mai umede prin casă și să remediezi situația.

Experții recomandă și să închizi lumina seara. La fel ca majoritatea insectelor, gândacii urât mirositori sunt atrași de lumini.

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