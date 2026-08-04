Antena Căutare
Home News Inedit De ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane. Detaliul care se ascunde în corpul uman

De ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane. Detaliul care se ascunde în corpul uman

Experții au dezvăluit de ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane și cum te poți proteja împotriva acestor insecte periculoase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 15:06 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 16:03
Se pare că țânțarii sunt atrași de un detaliu important de pe pielea noastră | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Țânțarul e, de fapt, cea mai periculoasă viețuitoare din lume, din cauza capacității sale de a transmite numeroase boli grave, printre care malaria, febra dengue, virusul West Nile și multe altele.

Se estimează că peste 1 milion de oameni mor anual din cauza bolilor răspândite de țânțari, scrie Science Alert.

Din acest motiv, înțelegerea modului în care aceste insecte ne găsesc și ne aleg drept țintă reprezintă un domeniu extrem de important al cercetării.

Un nou studiu a oferit mai multe detalii despre comportamentul țânțarilor.

Articolul continuă după reclamă

De ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane

Un nou studiu, publicat în revista iScience, oferă noi indicii ce ajută la înțelegerea motivului pentru care țânțarii par să fie mult mai atrași de anumite persoane, în timp ce pe altele aproape că le ignoră.

În cadrul experimentului, realizat de cercetători de la Florida International University (FIU), au fost recrutați 119 voluntari din Miami. Fiecare participant și-a introdus brațul într-un tub lung, numit olfactometru.

La celălalt capăt al tubului, cercetătorii au eliberat 3 specii diferite de țânțari, Aedes aegypti, Aedes albopictus și Culex quinquefasciatus.

Se știe deja că țânțarii sunt atrași de mirosul corpului uman, alături de numeroși alți factori. Totuși, experții nu au reușit până acum să explice de ce diferențele subtile dintre mirosurile corporale influențează atât de mult preferințele acestor insecte.

Citește și: Google vrea să elibereze 64 de milioane de țânțari infectați. Ce scop are planul controversat: „Trebuie să fie oprit”

Unul dintre motive e complexitatea mirosului uman. Secrețiile inodore produse de piele sunt transformate în gaze numite compuși organici volatili (VOC) prin interacțiunea cu bacteriile care alcătuiesc microbiomul pielii.

Specialiștii estimează că există peste 1.000 de compuși organici volatili produși de pielea umană. Rolul multora dintre ei nu eîncă pe deplin înțeles, ceea ce face dificilă asocierea fiecărui compus cu un anumit miros.

„A devenit din ce în ce mai clar că există o legătură între microbii de pe pielea umană și/sau mirosurile corpului atunci când țânțarii aleg anumite persoane drept țintă,” susțin autorii studiului, coordonați de neurogeneticianul Matthew DeGennaro.

„Deși studii anterioare au comparat preferințele diferitelor specii de țânțari pentru anumite persoane, compararea simultană a mai multor specii cu profilul compușilor volatili și al microbiomului pielii umane nu fusese realizată până acum,” au continuat experții.

O specie de țânțari e mai atrasă de bărbați

Rezultatele experimentului au arătat că specia Aedes aegypti era ușor mai atrasă de bărbați decât de femei. Celelalte 2 specii analizate nu au prezentat însă nicio preferință în funcție de sex.

În ceea ce privește compușii organici volatili recoltați de pe brațele voluntarilor, cercetătorii au constatat că Aedes aegypti și Culex quinquefasciatus erau atrase de persoanele care aveau niveluri scăzute ale unor compuși asociați cu o atractivitate redusă. Acest lucru sugerează că aceste specii evită anumite mirosuri atunci când decid pe cine să înțepe.

În schimb, Aedes albopictus părea să fie atrasă în mod special de anumiți compuși odoranți considerați atractivi.

Citește și: „Apocalipsa insectelor” deja duce la subnutriție în rândul copiilor. Ce zone au fost afectate

În total, cercetătorii au identificat 246 de tipuri diferite de bacterii în microbiomul pielii celor 119 participanți. Spre surprinderea lor, toate persoanele aveau în comun o singură specie bacteriană.

Deși fiecare specie de țânțar părea să prefere combinații diferite de bacterii, analiza a arătat că 3 tipuri de bacterii erau asociate în mod constant cu persoanele cele mai atractive pentru toate cele 3 specii de țânțari.

„În cazul speciilor Aedes aegypti, Aedes albopictus și Culex quinquefasciatus, am identificat 3 bacterii prezente în microbiomul persoanelor foarte atractive pentru țânțari, dar absente din microbiomul celor mai puțin atractive,” susțin autorii.

Aceste bacterii sunt Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum și Staphylococcus epidermidis.

Potrivit cercetătorilor, aceste microorganisme ar putea reprezenta un semnal comun care le indică țânțarilor că au găsit o gazdă atractivă.

Un cuplu a cumpărat o casă ieftină în Italia, dar a descoperit o capcană. De ce costa foarte puțin imobilul din Sicilia... Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând. Ce „consecințe majore” va avea incidentul astronomic...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool
Observatornews.ro Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Antena 3 Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o regiune semideșertică Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o regiune semideșertică
SpyNews A început războiul dintre Bianca Dan și Marian Grozavu! Bruneta a făcut noi declarații despre fostul iubit: ”Mă întristează” A început războiul dintre Bianca Dan și Marian Grozavu! Bruneta a făcut noi declarații despre fostul iubit: ”Mă întristează”
Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
Comentarii


Citește și
Ce a putut să găsească un român, atunci când a urcat la ultimul etaj al blocului, în Iași. A pozat totul și a arătat dovada
Ce a putut să găsească un român, atunci când a urcat la ultimul etaj al blocului, în Iași. A pozat totul și a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cea mai scăzută temperatură din ultimii 14 ani a fost înregistrată. Unde a fost descoperit pragul record
Cea mai scăzută temperatură din ultimii 14 ani a fost înregistrată. Unde a fost descoperit pragul record
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Jador, oprit de poliție în trafic și testat antidrog! Ce a declarat artistul: ”Dacă v-ați îndoit de mine...” | VIDEO
Jador, oprit de poliție în trafic și testat antidrog! Ce a declarat artistul: ”Dacă v-ați îndoit de... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o regiune semideșertică
Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an Jurnalul
Cum trebuie să gătești ouăle pentru un aport maxim de proteine și ca să nu îngrașe
Cum trebuie să gătești ouăle pentru un aport maxim de proteine și ca să nu îngrașe Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x