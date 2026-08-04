De ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane. Detaliul care se ascunde în corpul uman

Experții au dezvăluit de ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane și cum te poți proteja împotriva acestor insecte periculoase.

Se pare că țânțarii sunt atrași de un detaliu important de pe pielea noastră | Shutterstock

Țânțarul e, de fapt, cea mai periculoasă viețuitoare din lume, din cauza capacității sale de a transmite numeroase boli grave, printre care malaria, febra dengue, virusul West Nile și multe altele.

Se estimează că peste 1 milion de oameni mor anual din cauza bolilor răspândite de țânțari, scrie Science Alert.

Din acest motiv, înțelegerea modului în care aceste insecte ne găsesc și ne aleg drept țintă reprezintă un domeniu extrem de important al cercetării.

Un nou studiu a oferit mai multe detalii despre comportamentul țânțarilor.

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De ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane

Un nou studiu, publicat în revista iScience, oferă noi indicii ce ajută la înțelegerea motivului pentru care țânțarii par să fie mult mai atrași de anumite persoane, în timp ce pe altele aproape că le ignoră.

În cadrul experimentului, realizat de cercetători de la Florida International University (FIU), au fost recrutați 119 voluntari din Miami. Fiecare participant și-a introdus brațul într-un tub lung, numit olfactometru.

La celălalt capăt al tubului, cercetătorii au eliberat 3 specii diferite de țânțari, Aedes aegypti, Aedes albopictus și Culex quinquefasciatus.

Se știe deja că țânțarii sunt atrași de mirosul corpului uman, alături de numeroși alți factori. Totuși, experții nu au reușit până acum să explice de ce diferențele subtile dintre mirosurile corporale influențează atât de mult preferințele acestor insecte.

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Unul dintre motive e complexitatea mirosului uman. Secrețiile inodore produse de piele sunt transformate în gaze numite compuși organici volatili (VOC) prin interacțiunea cu bacteriile care alcătuiesc microbiomul pielii.

Specialiștii estimează că există peste 1.000 de compuși organici volatili produși de pielea umană. Rolul multora dintre ei nu eîncă pe deplin înțeles, ceea ce face dificilă asocierea fiecărui compus cu un anumit miros.

„A devenit din ce în ce mai clar că există o legătură între microbii de pe pielea umană și/sau mirosurile corpului atunci când țânțarii aleg anumite persoane drept țintă,” susțin autorii studiului, coordonați de neurogeneticianul Matthew DeGennaro.

„Deși studii anterioare au comparat preferințele diferitelor specii de țânțari pentru anumite persoane, compararea simultană a mai multor specii cu profilul compușilor volatili și al microbiomului pielii umane nu fusese realizată până acum,” au continuat experții.

O specie de țânțari e mai atrasă de bărbați

Rezultatele experimentului au arătat că specia Aedes aegypti era ușor mai atrasă de bărbați decât de femei. Celelalte 2 specii analizate nu au prezentat însă nicio preferință în funcție de sex.

În ceea ce privește compușii organici volatili recoltați de pe brațele voluntarilor, cercetătorii au constatat că Aedes aegypti și Culex quinquefasciatus erau atrase de persoanele care aveau niveluri scăzute ale unor compuși asociați cu o atractivitate redusă. Acest lucru sugerează că aceste specii evită anumite mirosuri atunci când decid pe cine să înțepe.

În schimb, Aedes albopictus părea să fie atrasă în mod special de anumiți compuși odoranți considerați atractivi.

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În total, cercetătorii au identificat 246 de tipuri diferite de bacterii în microbiomul pielii celor 119 participanți. Spre surprinderea lor, toate persoanele aveau în comun o singură specie bacteriană.

Deși fiecare specie de țânțar părea să prefere combinații diferite de bacterii, analiza a arătat că 3 tipuri de bacterii erau asociate în mod constant cu persoanele cele mai atractive pentru toate cele 3 specii de țânțari.

„În cazul speciilor Aedes aegypti, Aedes albopictus și Culex quinquefasciatus, am identificat 3 bacterii prezente în microbiomul persoanelor foarte atractive pentru țânțari, dar absente din microbiomul celor mai puțin atractive,” susțin autorii.

Aceste bacterii sunt Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum și Staphylococcus epidermidis.

Potrivit cercetătorilor, aceste microorganisme ar putea reprezenta un semnal comun care le indică țânțarilor că au găsit o gazdă atractivă.