Misterul păianjenilor care invadează casele în septembrie. De ce apar brusc atât de mulți

Experții au dezvăluit misterul păianjenilor care invadează casele în septembrie, un fenomen care ia prin surprindere proprietarii în fiecare an.

E posibil să fi observat că apar mai mulți păianjeni în casă, acum că au venit temperaturile mai scăzute din septembrie.

Cum vara s-a încheiat, păianjenii trec printr-un proces important, scrie Daily Mail.

În plus, numărul păianjenilor din case e afectat și de vremea neobișnuită din Europa în acest an, potrivit BBC News.

Astfel de schimbări climatice schimbă nu doar comportamentul nevertebratelor, ci și numărul lor.

Articolul continuă după reclamă

Misterul păianjenilor care invadează casele în septembrie

Mulți simt în această perioadă că numărul păianjenilor care le invadează casele a crescut brusc, dar există o explicație simplă pentru acest fenomen.

Mulți cred că numărul păianjenilor crește brusc pentru că intră în case pentru a scăpa de frig. Dar, potrivit experților, toamna e perioada de vârf pentru împerechere în cazul multora dintre cele mai comune specii de păianjeni de casă, scrie BBC News.

În această perioadă, masculii își părăsesc locurile obișnuite în care se adăpostesc în căutarea femelelor.

Iar această activitate crescută, combinată cu faptul că ușile și ferestrele sunt lăsate deschise în ultimele săptămâni de vreme caldă, înseamnă că e mult mai probabil ca oamenii să-i observe.

„În această perioadă a anului, păianjenii masculi ajunși la maturitate își părăsesc pânzele și pornesc în căutarea femelelor,” susțin experții din cadrul SolarFrame.

Citește și: Cel mai rapid păianjen din lume. Se mișcă mai repede decât un om

„O singură femelă de păianjen de casă poate produce un sac cu ouă care conține aproximativ 70 de pui. Ceea ce înseamnă că, cu cât mai mulți păianjeni masculi pot pătrunde cu ușurință în locuință, cu atât cresc șansele ca femelele să-și depună sacii cu ouă în spațiile de locuit,” au continuat aceștia.

Există, însă, câteva metode simple prin care poți gestiona situația. În primul rând, e bine să închizi geamurile spre seară.

„Închiderea ferestrelor nu va împiedica complet păianjenii să intre în casă, dar elimină una dintre cele mai ușoare căi de acces,” susține Darren Coates, din cadrul SolarFrame. „În această perioadă, aș recomanda să le închideți în jurul orei 20:00, mai ales dacă au fost larg deschise toată ziua.”

Cum îți poți proteja casa de păianjeni

Există mai multe metode prin care îți poți proteja casa de păianjeni, potrivit experților de la Universitatea din Kentucky.

În primul rând, curățenia temeinică,, făcută în mod regulat, e cea mai bună metodă de a elimina păianjenii. Un aspirator sau o mătură pot îndepărta eficient păianjenii, pânzele și sacii cu ouă.

Păianjenii preferă zonele liniștite, care nu sunt deranjate, precum dulapuri, garaje, subsoluri și poduri. Un sfat simplu e reducerea dezordinii în aceste spații.

Un număr mare de păianjeni se adună adesea în jurul exteriorului clădirilor. Mutarea lemnelor de foc, a obiectelor depozitate și a resturilor mai departe de fundația casei ajută la reducerea pătrunderii lor în interior.

Citește și: De ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane. Detaliul care se ascunde în corpul uman

Arbuștii, plantele cățărătoare și crengile copacilor care ating clădirea ar trebui, de asemenea, tunse, deoarece le oferă păianjenilor locuri de adăpost și o cale ușoară de acces către clădire.

Plase de insecte care se închid etanș la ferestre și perii de etanșare la baza ușilor pot împiedica păianjenii și alți dăunători să pătrundă în locuință.

Potrivit experților, mulți oameni cred că păianjenii sunt atrași de case pentru că e mai cald în interior. În realitate, de cele mai multe ori, ei urmăresc o sursă de hrană. Cum păianjenii sunt prădători, așa că o casă plină de muște, molii și alte insecte îi va atrage mai mult.