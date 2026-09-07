Antena Căutare
Home News Inedit Misterul păianjenilor care invadează casele în septembrie. De ce apar brusc atât de mulți

Misterul păianjenilor care invadează casele în septembrie. De ce apar brusc atât de mulți

Experții au dezvăluit misterul păianjenilor care invadează casele în septembrie, un fenomen care ia prin surprindere proprietarii în fiecare an.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 13:01 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 13:05
Numărul păianjenilor din case crește la începutul toamnei | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

E posibil să fi observat că apar mai mulți păianjeni în casă, acum că au venit temperaturile mai scăzute din septembrie.

Cum vara s-a încheiat, păianjenii trec printr-un proces important, scrie Daily Mail.

În plus, numărul păianjenilor din case e afectat și de vremea neobișnuită din Europa în acest an, potrivit BBC News.

Astfel de schimbări climatice schimbă nu doar comportamentul nevertebratelor, ci și numărul lor.

Articolul continuă după reclamă

Misterul păianjenilor care invadează casele în septembrie

Mulți simt în această perioadă că numărul păianjenilor care le invadează casele a crescut brusc, dar există o explicație simplă pentru acest fenomen.

Mulți cred că numărul păianjenilor crește brusc pentru că intră în case pentru a scăpa de frig. Dar, potrivit experților, toamna e perioada de vârf pentru împerechere în cazul multora dintre cele mai comune specii de păianjeni de casă, scrie BBC News.

În această perioadă, masculii își părăsesc locurile obișnuite în care se adăpostesc în căutarea femelelor.

Iar această activitate crescută, combinată cu faptul că ușile și ferestrele sunt lăsate deschise în ultimele săptămâni de vreme caldă, înseamnă că e mult mai probabil ca oamenii să-i observe.

„În această perioadă a anului, păianjenii masculi ajunși la maturitate își părăsesc pânzele și pornesc în căutarea femelelor,” susțin experții din cadrul SolarFrame.

Citește și: Cel mai rapid păianjen din lume. Se mișcă mai repede decât un om

„O singură femelă de păianjen de casă poate produce un sac cu ouă care conține aproximativ 70 de pui. Ceea ce înseamnă că, cu cât mai mulți păianjeni masculi pot pătrunde cu ușurință în locuință, cu atât cresc șansele ca femelele să-și depună sacii cu ouă în spațiile de locuit,” au continuat aceștia.

Există, însă, câteva metode simple prin care poți gestiona situația. În primul rând, e bine să închizi geamurile spre seară.

„Închiderea ferestrelor nu va împiedica complet păianjenii să intre în casă, dar elimină una dintre cele mai ușoare căi de acces,” susține Darren Coates, din cadrul SolarFrame. „În această perioadă, aș recomanda să le închideți în jurul orei 20:00, mai ales dacă au fost larg deschise toată ziua.”

Cum îți poți proteja casa de păianjeni

Există mai multe metode prin care îți poți proteja casa de păianjeni, potrivit experților de la Universitatea din Kentucky.

În primul rând, curățenia temeinică,, făcută în mod regulat, e cea mai bună metodă de a elimina păianjenii. Un aspirator sau o mătură pot îndepărta eficient păianjenii, pânzele și sacii cu ouă.

Păianjenii preferă zonele liniștite, care nu sunt deranjate, precum dulapuri, garaje, subsoluri și poduri. Un sfat simplu e reducerea dezordinii în aceste spații.

Un număr mare de păianjeni se adună adesea în jurul exteriorului clădirilor. Mutarea lemnelor de foc, a obiectelor depozitate și a resturilor mai departe de fundația casei ajută la reducerea pătrunderii lor în interior.

Citește și: De ce sunt țânțarii mai atrași de anumite persoane. Detaliul care se ascunde în corpul uman

Arbuștii, plantele cățărătoare și crengile copacilor care ating clădirea ar trebui, de asemenea, tunse, deoarece le oferă păianjenilor locuri de adăpost și o cale ușoară de acces către clădire.

Plase de insecte care se închid etanș la ferestre și perii de etanșare la baza ușilor pot împiedica păianjenii și alți dăunători să pătrundă în locuință.

Potrivit experților, mulți oameni cred că păianjenii sunt atrași de case pentru că e mai cald în interior. În realitate, de cele mai multe ori, ei urmăresc o sursă de hrană. Cum păianjenii sunt prădători, așa că o casă plină de muște, molii și alte insecte îi va atrage mai mult.

Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac... Ce legume se plantează în septembrie. Ce poți pune în grădină la început de toamnă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care a plătit 12.000 de dolari pe amenzi! „Eram smecher! Ajungeam repede”. Ce a ajuns să facă acum Românul celebru care a plătit 12.000 de dolari pe amenzi! &#8222;Eram smecher! Ajungeam repede&#8221;. Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara
Antena 3 Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
SpyNews De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac
Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum faci curățenie în dormitor fără să pierzi ore întregi. Ce trebuie să faci zilnic, săptămânal și lunar
Cum faci curățenie în dormitor fără să pierzi ore întregi. Ce trebuie să faci zilnic, săptămânal și lunar
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru”
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru” AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT BZI
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat Jurnalul
Aliniere rară pe 8 septembrie 2026: Zodia binecuvântată de astre și marele avertisment pentru celelalte 11.
Aliniere rară pe 8 septembrie 2026: Zodia binecuvântată de astre și marele avertisment pentru celelalte 11. Kudika
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip Redactia.ro
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x