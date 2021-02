(P) Cum te ajută detectivii particulari Vestigo să crești veniturile

Vestigo este o agentie de detectivi particulari care ofera servicii de cea mai buna calitate profesionala si morala la preturi fara concurenta atat in tara, cat si la nivel international.

Cat costa serviciile detectivilor particulari

Tarifele serviciilor oferite de echipa redutabila de la Vestigo sunt extrem de scazute fata de ale altor agentii similare, insa nivelul de profesionalism si implicare al detectivilor este la cote inalte, iar confidentialitatea informatiilor rezultate din anchete este garantata.

Orice firma de detectivi particulari stabileste preturile investigatiilor private dupa o analiza a cazului si dupa planificarea resurselor tehnice, umane si materiale ce urmeaza sa fie implicate. Este imposibil de stabilit un pret fix, deoarece acesta poate varia in functie de tipul de serviciu si de nevoile clientului. Costul unei investigatii se raporteaza la cheltuielile ocazionate de prestarea serviciului, insa Vestigo practica cea mai mica marja de profit si mentine, astfel, cele mai mici preturi de pe piata.

Probele oferite de detectivii particulari Vestigo pot fi folosite in instanta, la nevoie, rapoartele fiind puse la dispozitia instantei sau a beneficiarilor; detectivii particulari care au solutionat un caz pot fi citati ca martori in instanta, daca se impune lamurirea anumitor aspecte specifice. Pe de alta parte, confidentialitatea datelor si informatiilor puse la dispozitie este asigurata in conformitate cu legile in vigoare, iar detectivii pot raspunde penal, contraventional, civil pentru divulgarea secretului profesional ori pentru prejudicii aduse clientilor.