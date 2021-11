Danni Hamilton are 24 de ani și se comportă ca un copil de doi ani. Motivul pentru care are o mulțime de jucării și de suzete

Danni Hamilton, în vârstă de 24 de ani, din Edinburgh, a început să-și exploreze larua de copil în urmă cu doi ani, când simțea nevoia să-și aline traumele din copilărie. Tânăra a mărturisit că a avut o copilărie grea, fără bucuriile vârstei așa că a decis să trăiască aum ce ar fi trebuit să trăiască atunci.

Tânăra studentă se filmează și se fotografiază des purtând haine de copii, și jucându-se cu jucării. Danni publică iamginile pe rețelele sociale, iar urmăritorii săi pot vedea cu ce își ocupă aceasta timpul liber. Totuși, tânăra menționează că poate avea și un comportament de vârsta ei, iar comportamentul de bebeluș îl practică doar în timpul liber.

Motivul pentru care studenta de 24 de ani are un comportament „bizar”: „Am avut o copilărie grea”

Danni spune că a sta toată ziua când e liberă înconjurată de jucării și de suzete îi aduce o stare de bine, ajutând-o să-și aline traumele copilăriei. Totodată, clipele în care se consideră un copil de 2 ani îi permit să scape de unele dintre presiunile maturității: „Întotdeauna mi-au plăcut jucăriile pentru copii și nu am avut când ar fi trebuit, așa cum alți oameni de vârsta mea au avut în copilăria lor”, a spus Danni.

De când tânăra a descoperit această metodă de „evadare” de la grijile cotidiene, se simte mult mai bine și observă cum a reușit să-și vindece „rănile” din copilărie.

„Când am un asfel de comportament efectiv nu-mi pasă de nimic și simt că nu am responsabilități. Am avut o copilărie grea, iar asta mă ajută să uit de ea și să mă relaxez”, a menționat studenta.

Tânăra publică des imagini pe Internet în care apare cu jucării și suzete.

„A te juca este distractiv. Chiar și oamenii care nu au același stil de viață ca mine își amintesc de copliărie. De aceea există termenul de nostalgie”, a spus tânăra.

Tânăra a specificat că poate avea și un comportament matur când e cazul

„Nu trăiesc acest stil de viață cu normă întreagă, așa că pot să mă comport ca un adult când e nevoie. Când mă comport ca un bebeluș sunt foarte jucăușă. Dacă am un partener, mă comport foarte mult alături de el ca un copil mic.". a declarat tânăra în vârstă de 24 de ani.

Publicând imagini pe Internet, Danni are parte și de critici care o consideră „ciudată” da rși de susținători care o apreciază pentru că și-a descoperit un mod de a se exprima.

„De cele mai multe ori, primesc comentarii pozitive, oamenii spunându-mi că sunt mândri că mă pot exprima”, a conchis tânăra.