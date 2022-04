Danniella Westbrook, celebra actriță, arată acum complet schimbată. Din ce cauză i s-a schimbat înfățișarea

Danniella Westbrock, în vârstă de 48 ani, a devenit faimoasă atunci când a jucat în telenovela East Enders, în rolul lui Sam Mitchell. Vedeta a jucat în această telenovelă din 1990 până în 2016. Pe lângă cariera ei de actriță, Danniella a fost prezentatoarea mai multor emisiuni și a participat drept concurent la I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! în 2003.

În 2010, Danniella a fost concurentă la Dancing on Ice și a ieșit pe locul patru. În 2013, celebra actriță a jucat în filmul Hollyoaks. În 2016, ea s-a înscris drept concurentă la emisiunea Celebrity Big Brother.

Danniella Westbrock a povestit despre problemele ei de sănătate

Vedeta a început să se confrunte cu mari probleme de sănătate în prezent, din cauza consumului de droguri de care a abuzat în anii 90 și începutul anilor 2000. Din cauza consumului de substanțe interzise, oasele feței sale s-au erodat atât de mult încât acum pare că ea are mereu o expresie tristă pe chip.

Fosa nazală și oasele pomeților au fost grav afectate, precum și mandibula, iar Dannielle arată acum complet diferit. Dacă în tinerețe strălucea și toată lumea o lăuda pentru frumusețea ei, acum a ajuns să fie de nerecunoscut.

Toate aceste probleme au apărut din pricina consumului de cocaine, care se pare că mai conținea și alte substanțe periculoase, cum ar fi prafuri deparazitante pentru animale.

Mărturisile incredibile ale fostei actrițe

Fosta actriță, care a renunțat la întreaga sa carieră în 2019, este mama a doi copii în prezent. Femeia a apelat deja la cinci operații de reconstruire facială pentru a-și recăpăta trăsăturile fizice pe care le avea în tinerețe, dar se pare că nu au funcționat.

În următoarea operație de reconstrucție a feței medicii au decis să folosească o parte dintr-o coastă de-a Danniellei pentru a se asigura că rezultatele vor fi cele dorite.

“Nu îmi place deloc cum arăt. Mereu lumea râde de înfățișarea mea. Oamenii îmi dau mesaje în care îmi spun că sunt urâtă, să sunt o dependentă de droguri. În alte mesaje oamenii îmi spun că se bucură că nu revin în serialul East Enders că aș putea să le sperii copiii dacă aș apărea la televizor”, a povestit Danniella Westbrock, potrivit The Sun.

“Mă prefac că sunt mereu bine, pregătită să dau gata orice luptă. Dar pe interior mă simt foarte singură. Uneori mă trezesc și mă gândesc că nu vreau să mor azi, dar nici nu vreau să trăiesc”, a mai completat actrița.

Danniella a vorbit deschis despre consumul de droguri și a mărturisit că a încercat pentru prima oară cocaine la vârsta de 14 ani și de atunci a cheltuit peste 250.000 lire pe droguri.

După ce fusese la dezintoxicare, Danniella a căzut din nou pradă drogurilor în 2014 și nu îi mai păsa cât de rău ajunsese să arate pentru că începuse să se autodistrugă.

“Atunci când te oprești din a mai lua droguri, sistemul imunitar e slăbit și efectele încă lucrează asupra corpului. Sunt convinsă că asta s-a întâmplat cu fața mea”, a mai zis Danniella.

