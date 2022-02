Femeia care s-a folosit de operații estetice pentru a se transforma în Pamela Anderson. Câți bani a cheltuit și cum arată acum

După ce a văzut noul serial cu Pam & Tommy, în care Lily James s-a transformat în Pamela Anderson, femeia a crezut că va putea să facă și ea acest lucru foarte ușor dacă are banii necesari pentru aceste schimbări.

Marcela Iglesiai a cheltuit o avere pentru operațiile estetice care au făcut-o să arate exact așa cum și-a dorit. Pentru a reuși să obțină același bust ca cel al Pamelei, frumoasa blondină a cheltuit 11.000 de lire.

Femeia care a cheltuit o avere pentru a arăta ca Pamela Anderson

“Mi-am zis că e timpul să îmi îndeplinesc visul, aveam nevoie de acești sâni. De când eram tâără am crezut că Pamela era cea mai frumoasă femeie. M-am îndrăgostit de ea în Baywatch. Am vizionat și noul serial și iubesc faptul că Lily James poartă o proteză pentru a replica întocmai bustul Pamelei. Eu sunt foarte încântată de noua mea achiziție”, spune Marcela care era extrem de entuziasmată.

Marcela, care a cheltuit în trecut peste 60.000 de lire pe procedurile care au ajutat-o să arate și la față precum Pamela, fillere, botox și o operație la abdomen, evitase în trecut să ajungă pe masa de operație, apelând doar la tehnici non-invazive.

Cu toate astea, de curând a renunțat la acea idee și a ales să își mărească bustul. Astfel, ea a ajuns la cupa 34B la sutien la cupa 34D.

Marcela a recunoscut că s-a decis să recurgă la această operație după ce a slăbit mai mult anul trecut.

Câte intervenții chirurgicale are și câți bani a cheltuit

“Mă gândisem să apelez la un lifting după ce am slăbit 5,5 kilograme anul trecut. Toată grăsimea mea dispăruse și voiam să am sânii mai mari, voiam să arăt ca Pamela”, spune Marcela, potrivit The Sun.

Asemănările dintre Marcela și Pamela nu sunt doar legate de mărimea bustului.

Marcela, la fel ca Pamela, este o activistă pentru drepturile animalelor și e vegetariană. Prin urmare, are mult mai multe în comun cu modelul ei decât ar fi crezut.

“Cred că e foarte sexy și foarte deschisă atunci când vine vorba de sexualitatea ei. Și eu sunt la fel. Amândurora ne place sexul ca o expresie a libertății”, a mai adăugat Marcela.

Femeia a început șirul transformărilor încă de la vârsta de 14 ani, când și-a vopsit pentru prima oară părul ei care era brunet, în blond.

În 2018, Marcela a apelat la o operație de lifting pentru posterior care a costat 2.200 lire. Intervenția a presupus injectarea cu 100 de seringi de colagen în posterior pentru a-și menține elasticitatea pielii și a avea posteriorul mai bombat.

Prin aceeași procedură, un an mai târziu, medicii i-au oferit un abdomen de invidiat Marcelei. Femeia e acum foarte mulțumită de transformarea ei.

