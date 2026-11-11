De ce este recomandat să pulverizezi oțet pe ochelarii de vedere. Trucul pe care puțini îl cunosc

Află de ce unele persoane pulverizează oțet pe ochelarii de vedere, cum ar putea ajuta acest truc la curățarea lentilelor și ce riscuri trebuie să eviți.

Lentilele ochelarilor de vedere pot fi curățate cu oțet alb, dar trebuie să verifici instrucțiunile producătorului. | Profimedia

Ochelarii de vedere se murdăresc destul de repede, chiar dacă îi folosim conform instrucțiunilor, urmele și petele de pe ei pot deveni deranjante. Un truc simplu și ieftin cu oțet te poate ajuta să cureți foarte ușor lentilele, potrivit cronista.com.

De ce e bine să pulverizezi oțet pe ochelarii de vedere

Oțetul alb este folosit des în bucătărie la eliminarea petelor și a mirosurilor neplăcute, dar puțini sunt cei care știu că acest ingredient ieftin este util și pentru curățarea ochelarilor de vedere. Acesta poate ajuta la îndepărtarea anumitor pete și depuneri, însă utilizarea lui pe lentilele ochelarilor trebuie făcută cu precauție.

Acest ingredient poate să înlocuiască soluțiile speciale din comerț, dar nu este o soluție garantată pentru curățarea lentilelor. Totuși, poate fi o alternativă ieftină și eficientă pentru a-ți menține curați ochelarii de vedere.

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Cum se folosește oțetul alb

Modul de curățare a ochelarilor de vedere este simplu. Iată toți pașii pe care este recomandat să îi urmezi pentru a îndepărta toate petele de pe lentilele tale, fără să folosești soluții din comerț:

1. se clătesc ochelarii cu apă călduță pentru a îndepărta particulele de praf

2. amestecă o parte de oțet alb cu trei părți de apă într-o sticlă cu pulverizator

3. pulverizează soluția pe ochelari și curăță apoi cu o cârpă specială cu microfibră, care nu zgârie lentilele

De ce este bun oțetul alb

Oțetul alb este util în bucătărie pentru proprietățile minerale pe care le are și cu ajutorul cărora îndepărtează diferite pete și depuneri de pe suprafețe. Din acest motiv, deseori e recomandat și pentru curățarea lentilelor.

Acest ingredient se mai folosește la curățarea geamurilor și oglinzilor, este util pentru îndepărtarea mirosurilor și e folosit la curățarea mașinii de spălat, pentru că poate să îndepărteze depunerile de calcar.

Când nu trebuie să folosești oțetul alb pentru curățarea ochelarilor

Deși multe persoane îl folosesc pentru curățarea lentilelor ochelarilor de verdere, este important să verifici înainte tipul lentilelor și indicațiile producătorului, pentru că uneori acesta poate fi dăunător.

Oțetul alb nu este recomandat pentru ochelarii cu lentile antireflex, ochelarii cu lentile fotocromatice, pentru lentilele cu protecție împotriva luminii albastre sau pentru ochelarii cu lentile polarizate.

Cea mai sigură metodă de curățare a ochelarilor de vedere presupune să clătești lentilele cu apă călduță, să aplici un detergent lichid delicat și să cureți cu o lavetă din microfibră, destinată suprafețelor sensibile.