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De ce ar trebui să folosești oțet atunci când cureți rafturile frigiderului. Detaliul pe care puțini îl cunosc

Experții au dezvăluit de ce ar trebui să folosești oțet atunci când cureți rafturile frigiderului și situațiile în care nu recomandă această soluție.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 16:47 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 16:59
Oțetul te poate ajuta să ai un frigider mai curat și mai plăcut mirositor | Shutterstock
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Un raft lipicios din frigider sau un miros misterios care vine din interiorul acestuia reprezintă o problemă comună.

Din fericire, oțetul alb poate ajuta la curățarea rapidă a frigiderului și are numeroase beneficii, scrie Epicurious.

Oțetul alb e accesibil, sigur pentru alimente și eficient în îndepărtarea peliculei lipicioase și a mirosurilor persistente care se acumulează pe rafturile frigiderului în timp.

Dar experții avertizează că există câteva situații în care nu recomandă să folosești oțetul, pentru că nu toate suprafețele din frigider reacționează la fel.

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De ce ar trebui să folosești oțet atunci când cureți rafturile frigiderului

Jacqueline Stein, curățător profesionist, a explicat exact cum să curățăm corect rafturile frigiderului cu oțet. Experta susține că folosește oțetul în bucătărie ca un detergent ecologic, simplu și de zi cu zi.

„E sigur pentru alimente, nu lasă un miros chimic puternic lângă mâncare și îl ai deja în cămară,” susține Stein, potrivit Southern Living. „Eu folosesc un amestec simplu de părți egale de oțet alb și apă caldă într-o sticlă cu pulverizator”.

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Când folosești oțetul pentru a curăța interiorul frigiderului, îl poți utiliza pentru a scăpa de rutină, pentru a îndepărta pelicula opacă de pe rafturile de sticlă, pentru a curăța picăturile uscate și reziduurile lipicioase și pentru a împrospăta un frigider care are un miros neplăcut.

Cu toate acestea, există câteva măsuri de siguranță pe care trebuie să le iei înainte de a aplica oțet pe rafturile de sticlă ale frigiderului.

„Oțetul e excelent pe sticlă, dar pericolul îl reprezintă temperatura,” a dezvăluit Stein. „Nu pulveriza și nu curăța niciodată un raft de sticlă rece și nu scoate niciodată unul direct din frigider pentru a-l pune sub apă caldă.”

„Sticla securizată se poate crăpa sau chiar se poate sparge din cauza acelei schimbări bruște de temperatură, iar rafturile pot costa sute de dolari dacă vrei să le schimbi,” a continuat experta. „E o greșeală foarte scumpă pentru o curățare rapidă. Lasă întotdeauna sticla să ajungă mai întâi la temperatura camerei”.

Unele materiale din care sunt făcute rafturile pot necesita o atenție sau o precauție specială. Experții sfătuiesc să verifici instrucțiunile producătorului înainte de a folosi orice produs pentru curățarea frigiderului.

Rafturile și sertarele din plastic pot rezista la oțet diluat, dar trebuie să eviți tot ce e abraziv. Mai ales pe marginile de aluminiu sau garniturile de cauciuc, prezente în mai multe frigidere.

Oțetul nu e dezinfectant

Un aspect important e faptul că, deși oțetul te poate ajuta să cureți eficient frigiderul, el nu e un dezinfectant eficient. Ca urmare, nu va putea elimina toate microorganismele periculoase.

„Oțetul nu va elimina în mod sigur bacterii precum E. coli din scurgerile de alimente și nu va îndepărta mucegaiul de pe acele resturi de mâncare uitate în spate,” susține Stein. „În baie, oțetul e fantastic pentru că descompune depunerile de minerale. În bucătărie, e mai mult un detergent natural și mai ușor de folosit pentru mizeria de zi cu zi. Curăță, dar nu dezinfectează.”

Dacă vrei să dezinfectezi frigiderul, trebuie să speli întâi zona cu apă caldă și săpun, după care să aplici o soluție de înălbitor diluat sau un detergent dezinfectant sigur pentru alimente, susține Stein.

Cum cureți frigiderul cu oțet

Dacă vrei să cureți frigiderul cu oțet, experții sfătuiesc să lucrezi pe porțiuni, scrie Better Clean Team. Eliberează doar câte 2 rafturi o dată și lasă restul alimentelor acolo unde sunt. Astfel, procesul va fi mai eficient și mâncarea rămâne rece. În plus, poți face și ordine și scăpa de sosuri sau borcane vechi în acest proces.

După ce ai scos rafturile, trebuie să le lași să ajungă la temperatura camerei, pentru a evita crăparea lor de la șocul termic.

Întâi, Stein recomandă să le speli cu apă și săpun, pentru a îndepărta reziduuri de mâncare și grăsime. După aceea, pulverizează soluția cu oțet și las-o să acționeze timp de câteva minute. Această etapă va elimina pelicula opacă de pe rafturile de sticlă și mirosurile neplăcute.

Mai trebuie doar să clătești și să ștergi rafturile. Cu aceeași metodă poți spăla tot frigiderul în interior, după ce ai terminat cu rafturile și ai scos toată mâncarea.

Dacă s-a scurs zeamă de carne sau ai găsit un produs mucegăit în frigider, atunci trebuie să dezinfectezi zona, cu un detergent special, pe care nu trebuie să îl amesteci cu oțetul.

Când nu trebuie să folosești oțet pentru a spăla frigiderul

Chiar dacă oțetul merge de minune pe sticlă, soluția nu e indicată pentru toate componentele frigiderului. Experții avertizează să nu folosești soluția pe sticlă rece, fără să te asiguri că a ajuns întâi la temperatura camerei.

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La fel, oțetul nu ajută la dezinfectare dacă s-a scurs zeamă de carne sau dacă ai mucegai în frigider. Atunci trebuie să folosești substanțe speciale, pentru a scăpa de microorganismele periculoase.

Înainte să cureți frigiderul, trebuie să verifici instrucțiunile producătorului. Unii interzic oțetul sau alte substanțe acide, pentru că pot afecta materialul.

Pe garniturile de cauciuc din frigider și de pe ușa sa, la fel, nu e indicat să folosești oțet. Expunerea la acid poate roade cauciucul pe termen lung. Același risc e prezent și la ecranele electronice ale frigiderului.

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