Locul în care păstrezi fructele și legumele poate influența cât timp rămân proaspete. Iată de ce unele alimente se pot strica mai repede dacă stau lângă mere!

Ce alimente nu trebuie păstrate lângă mere. Motivul pentru care se pot strica mai repede | Shutterstok

Nu toate produsele trebuie ținute împreună, chiar dacă există suficient spațiu în sertarul frigiderului sau în coșul cu fructe.

Unele fructe eliberează un gaz numit etilenă, care poate accelera coacerea și deteriorarea produselor sensibile aflate în apropiere. Etilena este un hormon vegetal natural, sub formă de gaz, care influențează procese precum coacerea și îmbătrânirea fructelor și legumelor, potrivit extension.umn.edu.

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Motivul pentru care alte fructe se pot strica mai repede dacă sunt depozitate lângă mere

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Merele sunt printre fructele producătoare de etilenă. După recoltare, fructele continuă să treacă prin procese biologice, iar merele eliberează etilenă în timpul coacerii, potrivit sursei citate mai sus.

Etilena produsă de mere poate determina anumite fructe și legume să se coacă, să îmbătrânească sau să se deterioreze mai repede. Etilena nu înseamnă că mărul este „stricat” și nici nu este o substanță artificială adăugată fructelor, ci este produsă în mod natural de plante.

Expunerea produselor sensibile la etilenă poate accelera senescența și poate provoca diferite modificări nedorite ale calității după recoltare, conform postharvest.ucdavis.edu.

Ce alimente nu trebuie păstrate lângă mere

Printre alimentele sensibile la etilenă se numără broccoli. Expunerea la acest gaz îi poate accelera îngălbenirea, iar efectul este mai pronunțat la temperaturi mai ridicate.

Salata verde este o altă legumă pe care nu este indicat să o păstrăm lângă mere. Expunerea la etilenă poate afecta calitatea salatei și poate produce inclusiv pete maronii pe frunze, mai relatează sursa citată mai sus.

Castraveții trebuie și ei ținuți separat de mere. Sunt sensibili la etilenă, iar expunerea poate grăbi îngălbenirea și deteriorarea lor.

Alimentul care capătă un gust amar dacă stă lângă mere

În cazul morcovilor, efectele etilenei nu se văd doar în aspect, ci și în gust. Expunerea acestei legume la etilenă poate induce dezvoltarea unor compuși care le conferă un gust amar, potrivit postharvest.ucdavis.edu.

Și varza este sensibilă la etilenă. În apropierea unor produse care eliberează acest gaz, frunzele pot îmbătrâni și se pot desprinde mai repede.

Conopida intră în aceeași categorie. Este sensibilă la etilenă și nu ar trebui depozitată împreună cu produse care generează cantități mari din acest gaz, mai notează sursa citată mai sus.

Printre produsele la care trebuie să fim atenți se numără și verdețurile și legumele cu frunze, care se pot îngălbeni sau își pot pierde mai rapid calitatea dacă sunt păstrate lângă fructe care produc multă etilenă, conform ⁠extension.umn.edu.

Nu păstra niciodată cartofii lângă mere

Deși sunt depozitați, adesea, împreună cu merele în cămară, cartofii pot fi afectați și ei de etilena eliberată de acest fruct, cu toate că procesul depinde de condițiile de depozitare. Pentru a evita să se strice, se recomandă depozitarea cartofilor separat, într-un loc răcoros, întunecat și bine ventilat.

Ce alte fructe produc etilenă

Merele nu sunt singurele fructe care produc etilenă. Printre produsele care generează etilenă se numără și bananele, avocado, pepenii cantalup, kiwi, piersicile, perele, prunele și roșiile, potrivit extension.umn.edu.

Prin urmare, aceeași regulă de separare se aplică și în cazul acestora atunci când sunt păstrate lângă produse sensibile la etilenă.

Merele și bananele sunt ambele fructe climacterice, iar etilena participă la procesul lor de coacere. Tocmai de aceea există și „trucul” prin care un fruct care produce etilenă este pus lângă altul pentru a-i grăbi coacerea.

Așadar, etilena nu este întotdeauna un lucru rău. Ea devine nedorită atunci când vrem să păstrăm produsele cât mai mult timp.

De exemplu, dacă un avocado este prea tare și vrem să se coacă mai repede, asocierea lui cu un fruct producător de etilenă poate fi folosită intenționat. În acest caz, există o diferență clară între accelerarea intenționată a coacerii și depozitarea pe termen mai lung.

Unde păstrăm merele dacă vrem să reziste mai mult

Un măr foarte copt sau deteriorat merită scos din lot. Pe măsură ce fructele se coc, producția de etilenă se modifică, iar fructele deteriorate sau aflate într-un stadiu avansat de coacere nu ar trebui lăsate printre cele pe care vrem să le păstrăm mult timp. În plus, un fruct cu zone alterate poate favoriza deteriorarea celor din jur prin contact și microorganisme, un mecanism diferit de efectul etilenei.

Merele se păstrează bine la temperaturi scăzute și umiditate relativă ridicată. În gospodărie, frigiderul este o alegere mai bună pentru păstrarea mai îndelungată decât fructiera ținută într-o cameră caldă, conform ⁠extension.umn.edu.

Și în acest caz, dacă merele sunt ținute în frigider, ideal este să nu stea îngrămădite împreună cu legumele sensibile la etilenă. Dacă frigiderul permite, pot fi separate în sertare sau compartimente diferite.

Prin urmare, merele, bananele, perele, avocado, piersicile, prunele și alte fructe producătoare de etilenă trebuie să fie depozitate separat de broccoli, salată, castraveți, morcovi, varză, conopidă și alte legume sensibile la etilenă. Important de precizat este faptul că nu toate reacționează în același fel. În timp ce unele se îngălbenesc mai repede, altele își pierd calitatea, iar în cazul morcovilor poate fi afectat inclusiv gustul.

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