De ce nu e bine să arunci apa în care ai fiert porumbul. La ce o poți folosi și ce substanțe nutritive ascunde

Porumbul fiert, vedeta sezonului, are mai multe beneficii decât ți-ai imaginat. În timp ce mulți îl savurează la mare, pe șezlong, apa în care acesta își lasă substanțele nutritive poate fi, de asemenea, folosită în alte preparate.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY