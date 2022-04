De ce nu e bine să ții paharele cu gura în jos, de fapt. Există mai multe explicații pe care nu le știai

Din plastic sau sticlă, paharele nu lipsesc din casele oamenilor. Unii preferă să le țină în dulapurile de bucătărie, alții le lasă în scurgătorul de vase de lângă chiuvetă sau în mașina de spălat vase. Cineva a dezvăluit de curând de ce paharele nu trebuie lăsate cu buza în jos și motivul este unul surprinzător.

Pe pagina de TikTok numită @Bs.hidden.secrets a fost publicat un clip video în care se explică de ce nu trebuie să ții paharele cu gura în jos și, într-un timp extrem de scurt, filmarea a adunat mai bine de 3,6 milioane de vizualizări și zeci de mii de reacții și comentarii.

Citește și: De ce nu trebuie să faci patul atunci când pleci din camera de hotel. O angajată a dezvăluit totul

Potrivit celor care au publicat clipul video, paharele nu trebuie ținute cu gura în jos fiindcă întreaga greutate a acestuia este susținută de marginile care sunt partea cea mai predispusă la spargere a unui pahar. În timp, acest obicei poate favoriza apariția fisurilor.

Unii internauți au fost de acord cu ideea expusă, în timp ce alții au spus că pun paharele cu gura în jos și totuși acestea nu s-au spart în timp.

Totuși, au fost și persoane care au subliniat faptul că, dincolo de riscul de spargere, mai există un motiv pentru care paharele nu trebuie ținute cu gura în jos: „este dezgustător să pui gura pe buza paharului, după ce acesta a atins diferite suprafețe pe care se află praf, mizerie, microbi și nu numai.

Citește și: De ce chiuveta din bucătărie este poziționată lângă fereastră. Există mai multe motive

„Eu țin paharele cu gura în jos ca să previn colectarea de praf în interiorul acestora. Nu am avut probleme niciodată și am pahare care nu s-au spart, deși au 50 de ani”, a fost comentariul unuia dintre internauții care au vizionat clipul video publicat pe TikTok.

Potrivit unora, un truc bun care permite să ții paharele cu gura în sus în timp ce previi colectarea de praf este fie să le pui unele peste altele, fie să pui in interior șervețele sau bucăți de material textil, menite să acopere interiorul.

De asemenea, nu uita că nu e bine să bagi paharele ude direct sau în dulap fiindcă excesul de umezeală poate afecta în mod negativ mobilierul de bucătărie.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY