De ce chiuveta din bucătărie este poziționată lângă fereastră. Există mai multe motive

O femeie din Marea Britanie a deschis o dezbatere pe Reddit în legătură cu locul unde ar trebui pusă chiuveta în bucătărie, având în vedere faptul că majoritatea persoanelor o așază lângă fereastră.

Ea a scris: „Planificam o renovare a bucătăriei și ne-am dat seama că putem muta cu ușurință chiuveta de lângă fereastră pentru a ne oferi mai mult spațiu. Atunci mi-am dat seama că nu am văzut niciodată o chiuvetă de bucătărie care să nu fie în fața unei ferestre.”

Ea a continuat să întrebe dacă există vreun motiv special pentru asta - și nu a trecut mult timp până când secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje.

Se pare că poziționarea chiuvetei lângă o fereastră are mai multe avantaje. Utilizarea regulată a chiuvetei poate duce la creșterea umidității. Dacă ea se află lângă fereastră, trebuie doar să deschideți puțin geamul pentru aerisire.

Dincolo de estetică și de faptul că spațiul este utilizat la maximum, mai există câteva motive pentru care chiuveta este așezată lângă un geam.

„Motivul simplu pentru care chiuvetele de bucătărie sunt așezate lângă fereastră îl reprezintă faptul că geamul este, evident, pe un perete exterior.

În ceea ce privește instalațiile sanitare, folosirea unei conducte de evacuare cât mai scurte posibil este nu numai cea mai eficientă, ci și cea mai ieftină soluție. Un alt motiv este că pe acolo trece cea mai naturală lumină. În plus, farfuriile se usucă mai repede.”, a răspuns un expert în amenajare, conform The Sun.

