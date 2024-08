Descoperire incredibilă într-o pădure din Botoșani. Peste ce au dat trei bărbați: „Noi ne-am dat seama imediat...”

Trei bărbați cu autorizație de cercetare arheologică au făcut o descoperire uluitoare într-o pădure din județul Botoșani. Iată peste ce comoară au putut să dea!

Descoperire rară pentru trei bărbați din Botoșani! Aceștia au găsit o comoară ascunsă de 2500 de ani în pădurea Aluniș, din județul Botoșani, potrivit adevarul.ro.

Trei bărbați au făcut o descoperire uluitoare într-o pădure din Botoșani

Cei trei bărbați au descoperit un colier celtic și două fragmente care datează din jurul anului 500 înainte de Hristos. Această descoperire ar putea avea o valoare arheologică inestimabilă, dacă piesele se dovedesc a fi autentice.

„Noi ne-am dat seama imediat că e ceva de interes, de patrimoniu şi atunci am ales, am decis toţi trei să nu o curăţăm, să nu-i facem nimic, să n-o deteriorăm şi să mergem cu ea direct la autorităţi”, a mărturisit Eugen Peiu, unul dintre ei, citat de sursa menționată mai sus.

Bărbaţii au obţinut toate autorizaţiile cu doar doi ani în urmă, iar până acum descoperirile lor au fost mai puţin spectaculoase, scrie botosaneanul.ro, citat de adevarul.ro.

Descoperirea va fi transferată la Muzeul de istorie din Botoșani

Artefactul va fi transferat la Muzeul de istorie din Botoșani, iar dacă autenticitatea sa va fi confirmată, cei trei arheologi ar putea primi o recompensă financiară substanțială.

„Acest obiect îl vom preda spre expertiză Muzeului judeţean de istorie Botoşani care va formula un punct de vedere ştiinţific asupra acestui colier”, a transmis Marius Mihăilescu, inspector la Direcţia pentru Cultură Botoşani, citat de adevarul.ro.

„Dacă se va constata valoarea mare a acestui obiect, el va fi clasat ca un bun cultural mobil şi va fi trecut în fondul patrimoniului cultural naţional sau chiar în tezaur dacă valoarea sa va fi considerată excepţională”, a spus Marius Mihăilescu, inspector Direcția de Cultură Botoșani, citat de sursa menționată mai sus.

Conform legislației, cei care fac astfel de descoperiri sunt obligați să predea comorile autorităților, iar după evaluarea și autentificarea acestora, pot primi între 30% și 45% din valoarea bunurilor descoperite, mai notează sursa citată.