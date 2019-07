De la măturat scări, la seminarii de cercetare. Despre femeia de serviciu cu master în robotică

Ea este Viorica Pașcalău, femeia a cărei poveste pare scenariu de film. A terminat Facultatea de Mecanică, de la Politehnica din Timișoara, a luat nota opt la licență, totul în timp ce lucre ca femeie de serviciu tot în Timișoara, tot într-o facultate, dar cea de Muzică.

Viorica a avut ambiția de a învăța carte, mai departe de a ști să scrie și să citească. După ce termina de dat cu mătura pe scările sediului, mergea acasa și studia. S-a înscris și la Master și a obținut diploma în "Sisteme Robotice cu Inteligenţă Artificială".

În fișa postului, ca femeie de serviciu, nu erau cerințe privind matematică sau fizică, materii la care Viorica a excelat întotdeauna. S-a înscris la Facultate din pasiune și nu s-a rușinat niciodată că înainte să intre în sala de curs curăta toalete și spăla pe jos.

Femeia de serviciu cu master în Robotică a uimit pe toată lumea

Viorica a povestit tuturor cum a reușit să termine și facultatea și masterul: „M-am hotărât relativ târziu în legătură cu tema lucrării de licenţă. Ceilalţi colegi îşi aleseseră deja profesorul şi, automat, tema de licenţă. Eu am fost repartizată la cine a mai rămas. Aşa m-am ales cu tema lucrării mele”

„La început, am fost doi în echipă. Aşa ne repartizase profesorul, câte doi, la aceeaşi temă. Eu făceam munca de cercetare iar colegul meu se pricepea mai bine la graficele de reprezentare. Testam ştanţarea cu şi fără ultrasunete, pe diferite materiale – metalice şi nemetalice. Apoi, le comparam. Totul era însă demonstrat prin formule specifice şi reprezentat grafic. Cu câteva zile înainte de examen, profesorul mi-a repartizat mie materialele metalice şi colegului meu, cealaltă cateogrie. Am fost mândră de prezentarea mea de la final. Am luat opt, pentru că mă încurcasem la o întrebare adresată în timpul susţinerii. Am fost însă mulţumită”, povesteşte Viorica.

Conștiincioasă, femeia de serviciu nu-și neglija responsabilitățile la locul de muncă. Învăța mereu după program, iar dacă se nimerea să aibă vreun examen, cerea voie și primea înțelegere. Niciodată n-a lăsat nimic nerecuperat. Venea din timpul liber pentru a suplini orele în care a lipsit de la serviciu.

„Dacă pleca două ore la un curs sau la un examen, recupera după program. Uneori, se întâmpla să vină şi sâmbăta la lucru, pentru ca să recupereze orele pierdute la cursuri”, a declarat Steliana Prelipcianu, superiorul Vioricăi.

Profesorilor de la Facultatea de Muzică li s-a părut ireal când au aflat povestea Vioricăi. O știau doar ca pe femeia de serviciu, un om respectuos și muncitor.

„Mie nu mi-a venit să cred că chiar avem o femeie de serviciu cu facultatea de mecanică şi master. Am văzut un articol şi m-am dus să întreb la poartă. Nici nu ştiu ce să spun, o cunosc pe doamna Viorica şi este de treabă, dar nu mi-am imaginat că are şi master în robotică”, a declarat Silviana Cârdu, profesor de pian la Facultatea de Muzică.

Și-ar fi dorit să fie profesoară sau să facă cercetare

A absolvit, și-a luat diplomele, dar Viorica nu și-a schimbat locul de muncă. A rămas femeie de serviciu la Facultate de Muzică din Timișoara. A fost dorința ei să fie așa. Și-ar fi dorit să predea sau să facă cercetare. Asta dacă ar fi fost mai tânără.

“Am ajuns la o vorbă, dacă e să faci o facultate, dar şi altele în viaţă, trebuie să o faci la timpul ei. Dacă făceam facultatea la 20 de ani era altceva. E bine să faci facultatea la 20 de ani. Pe urmă apar problemele vieţii. Pot să spun că eu am făcut facultate de plăcere. Mi-a plăcut şi rămâne o amintire frumoasă pentru mine”, a povestit Viorica Paşcalău.

Cât câștigă o femeie de serviciu în România

Pe site-urile de anunțuri cu locuri de muncă există oferte numeroase pentru prestări servicii de curățenie. Cât câștigă o femeie de serviciu în mediul privat? De la 1.500 – 1.700 de lei, lunar, iar salariul crește în funcție de program și de compania angajatoare. La stat, lucrurile stau diferit. Un salariu pornește de la 2.000 de lei. O femeie de serviciu într-un cabinet medical sau într-un spital primește și 3.000 de lei.

Sursa foto: Adevărul