Din puținul său, un bătrân și-a donat toate economiile pentru salvarea bebelușilor născuți prematur. „Banii să-i folosească pentru sănătatea oamenilor”

Un bătrân din Aninoasa ne oferă o lecţie minunată de omenie. Și-a donat toți banii strânşi într-o viaţă - nu mai puţin de 10 mii de euro- Spitalului Municipal din Câmpulung. Asta, deşi bărbatul trăieşte în condiţii simple şi are o pensie modestă. Banii donaţi vor fi folosiţi, printre altele, pentru cumpărarea de incubatoare pentru nou-născuţi.

Gestul unui pensionar dintr-o comună din Argeş e dovada vie că omenia poate schimba vieţi. Pentru că nu are copii, bătrânul a donat toţi banii pe care i-a adunat în cei 60 de ani cât a lucrat ca şofer, secţiei de neonatologie a spitalului din Câmpulung. Cu 10 mii de euro a vrut să le dea o şansă la viaţă copiilor care se nasc prematur.

O casă modestă cu trei odăi, o maşină căreia îi e greu să-i mai numere anii şi patru capre. E averea lui Ion Cârstoiu, un pensionar de 72 de ani din Aninoasa, o comună din Argeş.

Nu are soţie şi nici moştenitori, iar gândul că în tinereţe şi-a îndemnat iubita să renunţe la copilul pe care urmau să-i aibă împreună l-a urmărit mereu. Aşa că toţi banii pe care i-a strâns în 60 de ani cât a lucrat ca şofer i-a donat spitalului din Câmpulung. S-a gândit că cei 10 mii de euro le vor da o şansă la viaţă nou-născuţilor prematur.

„Datorită acestui fapt am zis să iau un incubator pentru nou-născuti. Am fost satisfăcut, am plecat așa cu o inima implinită!”, a spus bătrânul.