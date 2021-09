Doi tineri au crezut că sunt frate și soră, dar ceea ce au descoperit i-a lăsat fără cuvinte: „Părinții au uitat să spună asta”

Aceasta este incredibila poveste trăită de doi tineri din Australia, pe nume Will și Sarah Sargent. Ea are 18 ani, iar el are 20.

Cei doi știau că sunt frați, dar într-o zi au făcut o descoperire ce i-a bulversat cu totul. După ce au împărtășit detaliile cu urmăritorii lor de pe TikTok, postarea a adunat milioane de vizualizări.

Doi tineri care știau că sunt frați au făcut într-o zi o descoperire complet neașteptată

Sarah Sargent are 18 ani și este din Australia. Tânăra are un frate cu 18 luni mai mare, pe nume Will. Ce doi se înțeleg de minune și au crezut, până într-o zi, că sunt doi frați absolut normali. Doar că ceea ce au aflat ulterior i-a lăsat fără cuvinte.

Surpriza lor a fost atât de mare încât au decis să împărtășească totul și cu urmăritorii lor de pe TiKTok. Așa că, prin intermediul unui clip video, australienii au explicat că părinții lor au uitat să le menționeze un mic detaliu, ce schimbă practic tot ceea ce știau despre ei, ca frați.

Sarah Sargent și Will sunt frați gemeni, deși el este cu 18 luni mai mare decât ea. Cum este posibil? Prin miracolul medicine modern.

Sarah Sarge alături de fratele său, Will

Practic, cei doi au fost concepuți în cadrul aceluiași lot de embrioni prin intermediul unei proceduri de fertilizare in vitro. Totuși, la momentul respectiv, părinții au decis să folosească un singur embrion, iar pe celălalt să îl congeleze. Abia după aproximativ doi ani, cuplul a decis să folosească și al doilea embrion și astfel a venit pe lume Sarah.

„Am fost decongelată și implantată în uterul mamei mele la aproape 12 luni după ce s-a născut fratele meu, Will, în ianuarie 2001. Eu m-am născut în octombrie 2002, 21 de luni mai târziu. Dar suntem frați gemeni”, a mărturisit australianca în cadrul unui clip video realizat pe TikTok, potrivit celor de la nypost.com.

Au trecut 16 ani de la momentul respectiv și cei doi frați nun au bănuit ce „secret” îi leagă, de fapt. Totuși, într-o zi, tânăra a făcut o glumă prin care spunea că e adoptată, fiindcă nu seamănă cu restul familiei. Acesta a fost momentul în care tatăl tinerilor a zis că nu are absolut niciun dubiu, fiindcă cei doi sunt gemeni.

Uimiți de ceea ce au descoperit, australienii au făcut un clip video pe care l-au postat pe TikTok. Filmare a adunat mai binie de nouă milioane de vizualizări și a devenit astfel virală.