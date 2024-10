Doi tineri au cumpărat o cutie misterioasă cu 15 euro, dar nu se așteptau la ce au găsit înăuntru. Au rămas muți de uimire

Un cuplu a cheltuit 15 euro pe un colet misterios, cumpărat dintr-un depozit de obiecte returnate. Deși nu aveau nicio idee despre ce vor găsi în interior, au rămas profund impresionați de descoperirea făcută după ce l-au deschis.

Se pare că în afara țării, coletele Amazon care nu ajung la destinatar și nici nu sunt trimise înapoi la depozit ajung în anumite magazine care stochează pachetele pierdute. După un timp, dacă acestea sunt sunt revendicate, sunt puse la vânzare. Astel, alți oameni le pot cumpăra ca pe niște „cutii cu surprize”. Mónica, o tânără cunoscută pe TikTok, a vizitat unul dintre aceste magazine în speranța de a cumpăra unul dintre aceste pachete misterioase, dar a rămas fără cuvinte când a văzut ce se afla înăuntru.

Ce a putut să găsească cuplul în cutia misterioasă. Deși nu au cheltuit o avere, descoperirea i-a uimit

Într-un clip recent postat pe rețelele sociale, ea a explicat: „În cartierul meu, au deschis un magazin de pachete pierdute și, cum eu și Andrés, iubitul meu, suntem destul de curioși, a trebuit să mergem să vedem ce am putea găsi...”, realtează mirror.co.uk.

Mónica și prietenul ei au arătat apoi la cameră cutia pe care o aleseseră și au început să o deschidă. După ce au cheltuit doar 15 euro, nu aveau habar ce se află înăuntru, dar nici nu aveau așteptări prea mari.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O tânără s-a îngrozit când a deschis cutia cu lucrurile comandate pe un celebru site de haine ieftine! Ce a putut să găsească

„Aceasta este cutia pe care am ales-o, Andrés de fapt a ales-o pentru că eu sunt destul de ghinionistă la alegerea lucrurilor”, a spus ea în timp ce przenta pachetul, încă nedeschis.

Tânărul a explicat că a ales acest pachet în detrimentul altuia pentru că aceasta părea că mai are încă o cutie în interior, așa că spera să fie ceva electronic. În plus, „pe etichetă scria un an de garanție”.

După ce l-au deschis, însă, nu le-a venit să creadă ce era în interior „Nu cred că e adevărat”, au spus ei. „Stați, aceasta va fi una dintre acele cutii tipice care vin goale. Va fi amuzant pentru că nu va avea nimic, iar oamenii vor râde”, a spus tânărul, încă neîncrezător. Cu toate acestea, coletul conținea căști de la un brad foarte cunoscut și apreciat și dacă erau originale, ar fi valorat sute de euro.

„Cât de frumoase, cât de uimitoare. Probabil sunt copii, dar sunt foarte frumoase”, au concluzionat ei, deși păreau foarte mulțumiți de pachetul ales.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: A comandat o rochie și când a deschis pachetul a avut o surpriză neplăcută. Ce bilete ciudate au căzut din colet

Conform datelor recente, se estimează că aproximativ 30% din produsele cumpărate online sunt returnate de consumatori. Acest lucru a condus la apariția unei noi piețe care capitalizează aceste returnări, unde utilizatorii pot achiziționa pachete misterioase la prețuri reduse.