O tânără s-a îngrozit când a deschis cutia cu lucrurile comandate pe un celebru site de haine ieftine. Ce a putut să găsească în colet.

O tânără a decis să își comande o geantă de pe un celebru site de haine ieftine, însă s-a ales cu o sperietură de zile mari atunci când a deschis coletul adus de curier. Ceea ce se mișca în interior i-a dat fiori. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

O tânără s-a îngrozit când a deschis cutia cu lucrurile comandate pe un celebru site de haine ieftine. Ce a putut să găsească în colet

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie care comandă în mod obișnuit pe Shein. A găsit o ofertă atractivă la un model de geantă ce a fost pe placul său, așa că nu a mai stat pe gânduri, ci a comandat produsul. Timpul a trecut și curierul i-a adus coletul cu pricina, însă femeia nu avea să bănuiască faptul că în interior o aștepta o „surpriză” de zile mari.

Citește și: O femeie și-a comandat o geantă de firmă de pe internet, însă când trăit o surpriză uriașă când a deschis cutia adusă de curier

Articolul continuă după reclamă

Încântată, femeia a deschis coletul comandat de pe Shein, a desfăcut pungile și a dat peste trei viermi vii, de mari dimensiuni.

„Aș putea să vomit chiar acum,” a scris tânăra în dreptul clipului video publicat pe contul său de TikTok, au informat cei de la nypost.com.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vietățile descoperite în coletul trimis de gigantul chinezesc de comerț online măsurau în jur de 5 centimetri lungime și tânăra a ales să îi așeze pe o farfurie, ca să se vadă mai bine și să arate tuturor „dovada”.

Citește și: O bărbat a comandat o păpușă pentru fetița lui, dar când a deschis coletul de la curier a încremenit de spaimă. Peste ce a dat

„Am răsturnat pachetele și au căzut pe picioarele mele și pe jos. Am contactat Shein. Din păcate, mi-au spus prin emailuri că nu este vina lor și că nu sunt răspunzători. Nu îmi vor returna deloc banii, ceea ce e groaznic”, a spus Emma.

Așa cum era de așteptat, imaginile publicate pe TikTok au devenit virale și au stârnit un val puternic de reacții de la oameni din întreaga lume.

„Chiar acum am renunțat să mai dau o comandă, am golit coșul de cumpărături”, „Plâng, chiar aștept un colet”, „Sunt speriotă, și eu am comandat acolo”, „Ăsta e doar un alt semn că nu ar trebui să comand de acolo”, „De acum înainte îmi voi deschide cutiile doar în afara casei”, iată doar o parte dintre comentariile transmise de internauții uimiți de cele întâmplate.