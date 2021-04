Doi tineri au cumpărat o salată de la magazin și au încremenit când au văzut ce era în pungă. Ce se strecurase printre frunze

Alexander White și partenera lui Amelie Neate și-au făcut cumpărăturile la un supermarket și în momentul în care au despachetat produsele au avut parte de o surpriză neplăcută. În interiorul pungii cu salată sălășluia un pui de șarpe.

„Se mișca prin pungă și își scotea limba. De altfel, tocmai pentru că a scos limba mi-am dat seama că e un șarpe, pentru că altfel l-aș fi confundat cu un vierme mare. M-aș fi simțit mult mai confortabil dacă ar fi fost un vierme.

Reptila avea o dimensiune de aproximativ 20 de centimetri lungime și aparent dormea în pace în punga cu salată din supermarket.

Cei doi tineri australieni au cărat cumpărăturile cu bicicleta timp de 10 minute, apoi au început să despacheteze, moment în care l-au trezit pe micul șarpe care stătea pe frunzele de salată.

„Nu aveam un cărucior pentru că nu aveam o fisă, așa că am cărat cumpărăturile în pungă. Privind retrospectiv, faptul că am dus un șarpe în mână mi se pare înfricoșător”, a povesttit bărbatul, potrivit The Guardian.

Când au văzut șarpele, cei doi s-au îndepărtat și au sunat la un centru care se ocupă cu salvarea animalelor sălbatice. Tinerii l-au fotografiat și au trimis imaginile spcialiștilor care și-au dat seama că era vorba despre un pui de „Șarpe cu cap pal”, veninos.

Un expert în reptile le-a spus celor doi că această specie de șarpe este „semnificativă din punct de vedere medical".

„Am crezut că asta înseamnă că are proprietăți medicinale, dar, de fapt asta înseamnă că trebuie să ajungi la spital foarte repede dacă ești muscat d eun astfel de șarpe", a declarat bărbatul.

Potrivit Muzeului Australian, „Șarpele cu cap pal” este un șarpe veninos care atacă doar dacă este încolțit. Nu există victime înregistrate din cauza mușcăturii de „Șarpe cu cap pal”, însă mușcătura poate provoca dureri de cap foarte puternice, vedere încețoșată, dureri și sângerări anormale.

Șarpele a fost eliberat în sălbăticie

În timp ce tinerii îi așteptau pe spcialiști, au așezat punga de salată cu tot cu șarpe într-o caserolă, deschizând parțial capacul din când în când, pentru ca reptila să aibă aer. Cei doi au căutat cu atenție și în restul pungii de produse, pentru că au constatat că punga de salată era desfăcută la un capăt și s-au gândit că exista posibilitatea ca acolo să se fi aflat mai mulți șerpi care s-ar fi plimbat prin toată plasa. Tinerii nu au găsit niciun alt șarpe, iar reprezentanții organizației pentru salvarea animalelor s-au deplasat la fața locului și au luat reptila.

Cu ajutorul reprezentanților supermarketului, cei din organizație au aflat care era locul de unde se furniza acea salată, pentru a putea elibera reptila în sălbăticie, în mediul său natural.

Alexander White a povestit că a doua zi a mâncat salata cu pricina, după ce a spălat-o foarte bine.