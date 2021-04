A cumpărat o canapea de pe internet, dar a avut surpriza vieții când a descoperit ce se află în ea: ”O, Doamne”

Shirley a plătit 180 de lire sterline pentru canapea: ”Oh, arăta frumos”, a spus ea pentru The Sun, așa că a licitat pentru ea.

După ce a obținut-o, canapeaua a fost livrată de doi tineri ”ușor neplăcuți”, potrivit spuselor ei, care au transportat-o cu o dubă obișnuită.

Bătrânică nici nu s-a gândit să igienizeze piesa de mobilier înainte de a o pune în living și a început procesul abia după un an de când se folosea de ea.

Ce a făcut după ce a descoperit arma ascunsă sub pernele canapelei

Deși la început i-a plăcut designul mobilei, Shirley McNally s-a gândit să renunțe la ea când nepotul i-a spus că modelul este îngrozitor, ”genul pe care îl găsești într-o casă unde locuiesc bătrâni”.

”Apoi am început să urăsc această piesă de mobilier, așa că am pus-o la vânzare”, a povestit Shirley.

O vânduse de câteva zile și noul proprietar urma să vină după ea. Înainte de acest lucru, s-a decis să curețe canapeaua rapid înainte ca el să ajungă. Atunci a descoperit ceva tare sub una dintre perne.

Speranțele ei că acolo se află ceva valoros s-au evaporat rapid când a găsit arma uriașă.

”Am pus mâna pe pernă și am simțit ceva greu. Nu mi-a venit să cred când am scos o imensă machetă. Prima mea reacție a fost: O, Doamne. Nici nu-l vreau în casă și cred că a fost acolo de un an fără să știu.

Cine știe pentru ce ar fi putut-o folosi altcineva? Imaginează-ți dacă aș fi dat canapeaua cu ea încă acolo. Are înveliș de piele și tot. Când am scos-o am fost șocată. Cântărește o tonă. Ar putea tăia imediat picioarele cuiva”, a mai povestit bătrânica.

Nesigură ce să facă cu arma nedorită, Shirley a sunat la Poliția din Essex, care a îndrumat-o să o predea la o secție din apropiere.

