Doi tineri și-au folosit economiile pentru a-și cumpăra o casă veche, dar atunci când zugrăveau au descoperit o „comoară”

Aceasta este situația prin care a trecut un cuplu din Cornwall, Marea Britanie. După numeroase căutări, Ben și Rebecca au reuțit să își găsească locuința visurilor lor. Și-au folosit economiile pentru a achita casa și, fiindcă era una destul de veche, aceștia s-au apucat imediat de renovat și amenajat. Nu bănuiau atunci că aveau să descopere o adevărată „comoară”.

În timp ce curățau prin curte și tăiau buruienile, aceștia au observat că cei doi câini ai lor dispar în anumite tufișuri aflate în spatele unei anexe. Acest mic detaliu le-a atras imediat atenția și a stârnit curiozitate, așa că soții au decis să înlăture buruienile. Nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit ce gard frumos de piatră are casa, de fapt, dar și că există un spațiu suplimentar, de care nu știau.

Încântați, cei doi au continuat să facă ordine și curățenie și au filmat totul, ca să arate cât de norocoși au fost să descopere o asemenea „comoară”. Spațiul suplimentar a fost folosit cândva ca toaletă de curte, lucru ce a crescut valoarea casei.

„Se pare că ne-am ales și cu o construcție suplimentară, de care nu aveam habar. Îmi place mult atunci când eu cumpăr ceva și apoi primesc ceva în mod gratuit, așa că e minunat”, a spus Rebecca, extrem de încântată, potrivit celor de la nypost.com.

Cuplul a fost mai mult decât fericit de ceea ce au descoperit, totul datorită câinilor lor.

„Când am luat casa nu știam nimic de asta. După ce ne-am mutat aici am observat faptul că animalele noastre de compania tot dispăreau în spatele tufișurilor crescute în exces. Am presupus inițial că le place să meargă să se ascundă, dar apoi ne-am gândit că ar trebui să verificăm, ca să nu fie gardul spart și să fugă câinii sau să se rănească în ceva”, a completat Ben.

Cei doi au anunțat că urmează să se gândească cum pot valorifica mai bine anexa cu toaletă și cineva le-a sugerat chiar să închirieze locul. Imaginile cu descoperirea au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

