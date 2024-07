Două surori au descoperit în pivnița bunicului lor o comoară de aproximativ 85.000 de euro! Ce a urmat, când au mers la bancă

Două surori au descoperit în pivnița bunicului lor o comoară de aproximativ 85.000 de euro. Când au mers cu banii la bancă, femeile au avut parte de o surpriză uriașă.

Aceasta este incredibila situație prin care au trecut două surori. Femeile au avut surpriza de-a descoperi în pivnița bunicului lor o adevărată comoară, în valoare de aproximativ 85.000 de euro. S-a întâmplat când goleau beciul bunicului lor decedat. Fericite, doamnele au mers la bancă, însă acolo s-a întâmplat ceva complet neașteptat. Supărate, acestea au decis să facă apel la președinte.

Două surori au descoperit în pivnița bunicului lor o comoară de aproximativ 85.000 de euro. Când au mers cu banii la bancă, femeile au avut o surpriză uriașă

Situația se întâmplă în Genova, Italia. Bunicul femeilor a murit în urmă cu douăzeci de ani și de curând, după ce și tatăl lor a trecut în neființă, surorile au decis să facă ordine și curățenie și să golosească pivnița casei. Nu mică le-a fost surpriza atunci când au dat peste o adevărată comoară! Mai exact, italiencele au descoperit suma de 158 de milioane de lire italienești vechi, adică echivalentul sumei de 85.000 de euro.

Citește și: O femeie a cumpărat cu 19 lei o vază dintr-un magazin de vechituri. După 5 ani a aflat că a ținut în casă, de fapt, o comoară

Articolul continuă după reclamă

„După moartea bunicului, casa a fost păstrată, dar dată la închiriere. Am pus toate bunurile bunicului în pivniță și timpul a trecut. Când tata s-a îmbolnăvit și a murit, nu a durat mult și am decis împreună cu mama să vindem casa. Am mers să golim totul din pivniță. Am dat peste cutii, sticle de vin, fotografii, amintiri și obiecte din trecutul nostru. La un moment dat am văzut-o pe sora mea cum deschide un dulap și se blochează în fața unor cutii de pasta. M-a chemat și așa am descoperit numeroase bancnote puse în pachete. Nu-mi venea să cred ochilor”, a zis una dintre femei, potrivit celor de la ilmessaggero.it.

Citește și: Un bărbat și-a cumpărat un garaj vechi, dar a descoperit o adevărată comoară atunci când făcea curat în el. Peste ce a dat

Încântate, cele două surori au mers la bancă și au cerut să le fie schimbați banii în euro, însă nu mică le-a fost surpriza atunci când rugămintea lor a fost refuzată. Astfel, de la cea mai mare bucurie, femeile au ajuns la o imensă supărare.

Răspunsul celor de la bancă a fost că nu le pot oferi euro în schimb, căci lirele vechi au ieșit din circulație în anul 2002. Femeile nu au stat pe gânduri și au apelat la o asociație, însă efortul lor a fost în zadar.

Supărate și decepționate, surorile au decis să facă apel la președintele Italiei, Sergio Mattarella.

Vezi mai multe ştiri externe în secţiunea de pe observatornews.ro