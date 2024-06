O femeie a cumpărat cu 19 lei o vază dintr-un magazin de vechituri. După 5 ani a aflat că a ținut în casă, de fapt, o comoară

O femeie a cumpărat o vază cu un preț de nimic dintr-un magazin de vechituri din Maryland. După 5 ani, femeia a descoperit adevărul despre obiectul cu o valoare incredibilă pentru istorie.

Anna Lee Dozier are o pasiune de a face cumpărături din magazine tip second hand, în apropierea casei sale din Washington, DC și nu numai. În 2019, femeia a fost într-un magazin de vechituri din Maryland și a găsit o vază la raionul de reduceri, cu doar 3,99 $. După 5 ani, a descoperit ce era acel obiect, de fapt. Vaza pe care a cumpărat-o cu 3,99 de dolari (19 lei), are de fapt o valoare inestimabilă și datează de 2 milenii.

„Am văzut această vază și am presupus că era o reproducere pentru turiști", a declarat Dozier pentru The Independent. "Chiar părea veche, dar mă gândeam la o vază veche de 20 sau 30 de ani".

Cum a descoperit femeia ce era vaza, de fapt

Timp de cinci ani după ce a găsit vaza pe raftul de reduceri, Dozier a păstrat-o acasă, a spus ea, până când a mers într-o excursie la Muzeul de Antropologie din Mexic în ianuarie. Acolo, Dozier a spus că a văzut vaze care i-au amintit de descoperirea ei din magazinul de vechituri, așa că a întrebat personalul ce să facă dacă ar putea avea un artefact

Personalul muzeului i-a spus să contacteze ambasada SUA.

"M-am întors în Washington DC fără să mă gândesc că ar putea fi într-adevăr ceva, și nu am vrut să deranjez ambasada, așa că am căutat pe Google niște profesori care erau experți în istoria mayașă sau mexicană", a declarat ea pentru The Independent. Când nimeni nu a răspuns, Dozier a contactat ambasada, unde personalul i-a cerut să trimită fotografii detaliate ale obiectului.

O lună mai târziu, Dozier a aflat că era o urnă ceremonială a comunității mayașe, datând din anii 200 până în 800.

După ce a aflat că deținea un artefact antic de o valoare inestimabilă, Dozier a fost pusă în legătură cu Institutul Cultural din Mexic, unde a avut loc o ceremonie pentru returnarea vazei. Aceasta va ajunge acum la Muzeul de Antropologie din Mexic pentru a fi analizată.

Dozier, care lucrează ca apărătoare a drepturilor omului pentru comunitățile indigene din Mexic, a declarat că este bucuroasă să participe la întoarcerea acasă a obiectului istoric.

Dozier nu este prima care găsește accidental de un artefact antic.În 2017, un expert italian în marmură a descoperit că un mozaic roman vechi de 2.000 de ani a fost folosit ca măsuță de cafea într-un apartament din Manhattan în ultimii 50 de ani.