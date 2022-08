Ea e femeia care are 5 copii și 4 nepoți la doar 37 de ani! Cine e și cum arată bunica

Deși are doar 37 de ani, o femeie este mai multă decât mândră de faptul că a devenit deja bunică. Totuși, aceasta arată atât de bine încât mulți dintre cei care nu o cunosc cred, la prima vedere, că nepotul îi este, de fapt, copil.

O femeie a devenit bunică la vârsta de 37 de ani. Cine e și cum arată

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe nume Kelly Jackson din Northampton (Marea Britanie). Pe când avea 15 ani, femeia a născut două fetițe gemene. Una dintre ele a devenit mamă la vârsta de 17 ani, așa că britanica a devenit bunică la doar 33 de ani.

Ceea ce este cu adevărat surprinzător este faptul că la 37 de ani, Kelly Jackson are deja cinci copii și patru nepoți. Cel mai mic fiu al său este aproape de aceeași vârstă cu doi dintre nepoți!

Se pare că doamna cu pricina arată atât de bine încât nu puține au fost dățile în care mulți au crezut că este soră cu cele două fiice gemene ale sale. Sunt și momente în care, atunci când are grijă de nepoții săi, alți părinți din parc cred că este mama copiilor, nu bunica acestora.

„Am rămas însărcinată cu gemenele atunci când aveam 14 ani și le-am născut la 15 ani. Suntem apropiate ca vârstă și asta ne face să fim prietene foarte bune. Am cinci copii în total,Jade și Jasmine au 21 de ani, Harry are 14, Jasper are 8 și Zachary are 5. Fiica Jade are o fată de 4 ani și un fiu de 3 ani, în timp ce Jasmine are un fiu de 2 ani și o fiică de 3 luni. Fiul meu tocmai a terminat creșa, dar au fost perioade în care și el și nepotul meu mergeau simultan. Mergeam împreună să îi luăm pe copii și așa mai petreceam timp și cu fiica mea, dar și cu nepotul. Sunt în mod constant confundată cu mama nepoților mei. Unii chiar m-au întrebat unde îmi fac tratamentele cu botox, căci clar nu arăt ca o bunică. Nu am avut niciodată vreo intervenție. Au fost și dăți când colegii fetelor mele au zis că nu le vine a crede că sunt mama lor”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Imaginile cu bunica în vârstă de 37 de ani din Marea Britanie au devenit virale pe internet și au făcut rapid înconjurul lumii. Aceasta a spus că și pe ea mama ei a adus-o pe lume atunci când avea 17 ani, deci e un fel de „obicei” de familie ca femeile să fie mame tinere. Mai mult decât atât, Kelly Jackson a explicat faptul că i-a fost mult mai ușor să aibă gemenele la 15 ani decât să nască un fiu la 31 de ani.

